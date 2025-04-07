澎湖海域馬蹄鐘螺及孔蛸現身 水試所解惑

馬蹄鐘螺在澎湖族群數量銳減，2003年前往東沙採集種貝復育。（張國亮提供）

2025/04/07 18:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域陸續出現逾1斤馬蹄鐘螺、大型水孔蛸等物種，由於馬蹄鐘螺數量減少及水孔蛸是否可食？引發外界熱烈討論，澎湖漁業生物研究中心解惑，水孔蛸無毒、船蛸則有毒；馬蹄鐘螺則是2003年前往東沙群島取種，培育數萬粒幼苗進行放流，陸續見到成果。

近日民眾在澎湖釣魚討論群，表示釣魚釣到「七腳章魚」，頭部像花枝、鬚腳卻像章魚，害怕釣到「船蛸」具有毒性。澎湖漁業生物研究中心表示，釣客釣到不是船蛸，而是「水孔蛸」俗稱毯子章魚，不具毒性。原來這隻神奇的章魚叫做印太水孔蛸 ，屬於章魚目、水孔蛸科成員，全世界共有4種，主要分布在熱帶至溫帶海域，偶爾會出現在魚市場，但其肉質水分含量太高，因此評價很差。

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根據文獻記載，印太水孔蛸平常在海洋表層行漂浮生活，為了自衛，會把第1、2對背腕之間寬大的腕間膜張開，讓自己看起來變大好幾倍，藉此虛張聲勢嚇阻敵人，這也是毯子章魚的由來！因其背面通常呈現深紫色。

另外，原本澎湖常見的馬蹄鐘螺，因認為爛捕族群數量銳減，馬蹄鐘螺屬食藻食性，分布於熱帶印度洋、太平洋區域，棲息於低潮線至淺海的珊瑚礁。其肉可食用，珍珠層厚可加工為高級西裝服的鈕釦，具高經濟價值。澎湖漁業生物研究中心在隘門、南方四島都曾採集過。主要是曾經去東沙群島採集30-50顆種貝，培育數萬顆幼苗放流，資源才逐漸回升。

澎湖釣魚群組釣獲的孔蛸，是印太水孔蛸無毒性。（澎湖釣魚群提供）

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