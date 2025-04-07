水里殯儀館案遭抗爭不蓋了 公所將優化公墓、闢停車場

南投水里鄉殯儀館規劃案因居民強烈反彈而作罷，但水里鄉公所仍將持續在第三公墓進行綠美化，以及闢建停車場。（記者劉濱銓攝）

2025/04/07 17:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉公所今年規劃在第三公墓興建殯儀館，惟受到當地頂崁村民強烈抗爭，水里鄉民代表會近日召開臨時會，會中決議暫緩殯儀館興建，讓抗爭居民鬆了一口氣，公所表示，雖然殯儀館不蓋了，但仍會針對公墓區的停車場、綠地，以及進出動線進行優化，以維護公墓區景觀與掃墓民眾便利性。

水里鄉頂崁村是往來日月潭、玉山國家公園的重要聚落，水里鄉公所因考量鄉內人口老化，如需治喪都要遠赴名間鄉的殯儀館，舟車勞頓相當不便，因而規劃在頂崁第三公墓興建殯儀館，惟當地村民不滿殯儀館規劃案並未取得村民同意，且該案也無急迫性，便發起抗爭行動，除在社區聯外道路拉白布條，也在公墓聚集百餘人抗爭怒吼，公所之後便在代表會的臨時會期間，同意暫緩興建殯儀館。

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水里鄉公所表示，頂崁村民對於殯儀館表達強烈反彈的聲音，公所聽見了，也尊重地方的不同意見，不過第三公墓因缺乏停車場，以及過去土葬區起掘後並未進行綠美化，雖然此次殯儀館規劃案因地方反彈而不蓋，但對於公墓區的環境優化仍會持續推動。

之後將在公墓區闢建可容納60輛車的停車場，並把起掘後的土葬區進行植草綠美化，車輛動線也會改成一進一出，避免單一出入口造成會車不便，盼公墓區的環境能更完善，也讓掃墓民眾更方便。

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