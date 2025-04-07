高雄大林蒲轉作新材料產業循環園區 民團籲先啟動遷村

民團呼籲高雄大林蒲遷村應與循環經濟園區環評脫鉤，先啟動遷村，讓居民早日搬離高污染區。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/07 17:01

〔記者陳嘉怡／台北報導〕高雄大林蒲遷村爭議已超過8年，與遷村議題綁在一起的「新材料產業循環園區設置計畫」，環境部今（7）天召開二階環評範疇界定會議。環委同意此開發案無替代方案，但要求遷村安置計畫應納入未來環評審查內容，民團則呼籲讓遷村應與循環經濟園區環評脫鉤，先啟動大林蒲遷村，讓居民早日搬離高污染區。

「新材料循環產業園區」位於高雄市小港區，緊鄰臨海工業區與高雄港，計畫開發面積達272.79公頃，範圍包含大林蒲地區約121.64公頃、既有造陸區約147.92公頃，及鳳鼻頭漁港已完成地籍登記的陸域土地約3.23公頃。此開發案因開發面積大，加上涉及大林蒲遷村，2020年環評大會同意進入二階環評。

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經濟部表示，此循環園區預計引入新材料產業、循環輔助產業、循環服務產業，其中新材料產業中以化學材料與肥料製造、橡膠及塑膠製品、金屬、藥品及醫用化學製品、電子零組件等製造業為主。此案開發地點、開發方式或其他技術規劃，並無其他替代方案。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，經濟部提出的範疇界定資料只看到產業類別，沒有具體開發規模與估計開發污染量，要求經濟部不要藉由「新材料循環產業園區設置計畫」二階環評拖延大林蒲遷村，要求行政院應修正大林蒲遷村計畫，讓遷村應與循環經濟園區環評脫鉤，先啟動大林蒲遷村。

環委同意此開發案無替代方案，但要求後續環評審查應補充產業開發規模，及補充如何促進國內循環經濟發展、建立循環經濟示範園區的規劃；另針對大林蒲居民最在意的遷村問題，無論此環評是否與遷村脫鉤，只要大林蒲未遷村，此案根本無法開發，應將遷村安置計畫納入未來環評審查報告書內容。

環境部今天召開「新材料產業循環園區設置計畫」二階環評範疇界定會議。（記者陳嘉怡攝）

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