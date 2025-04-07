美關稅大刀恐影響產業淨零轉型 彭啓明：台灣減碳方向不變

環境部長彭啓明。（資料照）

2025/04/07 16:34

〔記者陳嘉怡／台北報導〕美國總統川普宣布對等關稅，全球產業高度警戒，恐影響產業推動淨零空間。環境部長彭啓明今天說，台灣減碳方向不會改變，會更貼近企業，了解第一線需求，並強調台灣不會錯過這波綠色轉型的關鍵機會，讓科技產業的轉型成為中小企業的引路人。

環境部長彭啓明表示，在美國新一波關稅政策推出後，全球局勢風聲鶴唳，各國產業高度警戒，新的關稅制度衝擊規模遠超過歐盟碳邊境調整機制（CBAM），許多企業正面臨生存保衛戰，「先活下來」成為最重要的課題。

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彭啓明表示，台灣不會錯過這波綠色轉型的關鍵機會，台灣與全球的能源結構與產業配置不同，正因如此才有機會建立屬於台灣特色的綠色供應鏈，透過「大帶小」、「強帶弱」，讓科技產業的轉型成為中小企業的引路人。

彭啓明強調，台灣減碳的方向不會改變，目標2035年溫室氣體淨排放量，較基準年2005年減少38%加減2％，但會更貼近企業，了解第一線需求，擴大與產業、公協會、地方政府等各界溝通與協作；包含積極爭取資源，擴大補助與獎勵，也會在制度上適時調整，提供靈活配套與快速回應，讓企業在綠色轉型的路上不孤單、不受限。

彭啓明提到，目前正在規劃台灣版CBAM，建立對內外銷都公平合理的保護機制，並協助出口導向產業建立更強的國際談判籌碼；針對高碳排產業，啟動減碳升級計畫，預計將投入100億元成立綠色成長基金，協助本土氣候科技發展。除了減碳，台灣也積極推動廢棄物管理與循環經濟政策，藉由全球供應鏈的重組，把循環與永續融入產業核心，讓「淨零」不再是成本，而是新一代價值鏈的起點。

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