探旅新北定向越野 首站三芝場5/4開跑

2025探旅新北定向越野邀請代言人共襄盛舉，三芝場由「一吉邦A-ONE」的馮勝賢（右2）與吳永吉（吉董）代言，樹林場邀請Go Formosa主理人張岱偉（右3），三峽場由作家暨主持人段慧琳（左2）出席，最終場淡水則由運動人氣主播田鴻魁（左1）參與。（記者羅國嘉攝）

2025/04/07 16:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕「2025探旅新北定向越野」系列活動今（7）日辦理啟動記者會，首場賽事將於5月4日三芝區登場。每場開放約逾800人，不過四場賽事中統一報名組別的100組名額日前已全數額滿，但三芝場仍有450個名額，報名至4月14日止，後續場次將陸續於6月29日樹林區、7月20日三峽區、8月24日淡水區舉行，並分別於4月14日、5月5日、5月28日開放報名，民眾可至「伊貝特報名網」報名參與。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，「探旅新北定向越野」自2023年首辦以來，已舉辦9場賽事，今年邁入第三屆，活動靈感源自即將到來的「雙北世界壯年運動會」項目定向越野，並融合新北各區自然風光與文化特色，打造專業且親民的戶外運動體驗。今年活動以「要來的+1」為主題，也增設「雙人體驗組」，鼓勵親友結伴參加，讓更多新手也能輕鬆加入。

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楊宗珉指出，三芝場開賽禮與在地信仰中心福成宮合作，推出專屬香火袋，完賽者可獲得以三芝水文化為靈感設計的水車模型紀念品，並可領取專屬跑衣、跑襪與頭巾，兼具實用與紀念價值。

楊宗珉說明，活動現場也將邀請到代言人共襄盛舉，包含三芝場由「一吉邦A-ONE」的馮勝賢（老邦）與吳永吉（吉董）擔任代言人；後續樹林場邀請Go Formosa主理人張岱偉（歐霸），三峽場由作家暨主持人段慧琳（Windy）出席，最終場淡水則由運動人氣主播田鴻魁參與，與參賽者一同探索新北秘境。更多活動詳情可至「新北市觀光旅遊網」查詢，或關注「旅跑新北」官方臉書粉專，掌握第一手賽事資訊。

此次賽事由定向越野國手林冠宇擔任技術執行與地圖設計，他表示，定向越野與傳統路跑最大不同在於「沒有固定路線」，參賽者須憑藉地圖與判斷力自主規劃前進路線，找到地圖上標示的控制點。選手需攜帶特製的「紙卡」在每個定向點感應以記錄成績，過程不僅挑戰體能，更考驗邏輯與方向感，是一項適合全年齡參與的智慧型運動。

林冠宇也鼓勵民眾報名三大組別，包含「競賽組」適合有信心挑戰技術與體力的跑者；「體驗組」難度較低，適合全年齡層參加；而新設的「雙人體驗組」則讓新手能與朋友一同完成賽事，降低挑戰門檻，提升趣味與參與感。

每場次報名者會依當地特色設計專屬跑衣、跑襪與頭巾等，更提供完賽禮等物資。（記者羅國嘉攝）

圖為去年民眾參與「探旅新北定向越野」活動坪林場。（資料照）

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