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    「台灣地震速報」App爆紅！ 自學開發者申請上美國頂尖名校

    iOS應用程式「臺灣地震速報」。（翻攝自App Store網站）

    iOS應用程式「臺灣地震速報」。（翻攝自App Store網站）

    2025/04/07 17:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕去年4月3日花蓮強震後餘震頻繁，由康橋國際學校高三生林子祐自學開發的地震App「台灣地震速報」因預警準確率高而迅速爆紅，創下數百萬次下載。近日有網友好奇他目前的升學狀況，沒想到釣出本人親自回應，透露自己已申請上美國華盛頓大學（University of Washington）。

    日前有網友在「Threads」發文詢問，「有人知道之前那個做出地震app的高中生後來怎麼樣了嗎？是用特招上大學嗎？還是現在也在用學習歷程？」對此，林子祐透過「台灣地震速報」帳號親自回覆，表示他是申請國外學校，沒有透過特殊招生。另外，他在App爆紅時已完成申請流程，並申請上多間美國知名研究型大學，但最終選擇就讀西雅圖的華盛頓大學。

    這則回覆曝光後引發網友熱議與讚賞，「看到台灣還有這麼優秀的年輕人 我含淚了」、「好棒，光是這回話方式就看得出來很有教養」、「地震速報真的是超準的！好幾次地震都是地震速報先響，馬上跑去抱小孩！謝謝你創造那麼棒的app」、「這個速報app已經融入生活中了，身邊的朋友每個都有，很感謝你」、「好酷，是本人欸超厲害的，祝福你繼續發光發熱」。

    此外，也有多位與他同名同姓的網友留言自嘲，「我有點愧對林子祐這個名字了」、「別的林子祐可以寫一個app上國外大學，我這個林子祐連系上必修的作業都寫不出來」、「別的林子祐可以搞app出來，你在幹嘛？蹭林子祐這麼名字的熱度」。

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