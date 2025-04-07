北科附工配合成功路廊要退縮4米 部分師生反彈質疑「割讓校地」

桃市府跨局處打造桃園神社到舊城區成功路路廊，北科附工成功路圍牆需退縮4米，引發部分師生反彈。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/07 16:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府跨局處打造桃園神社到舊城區成功路路廊，工務局今（7）日到北科附工召開說明會，由於校園圍牆需退縮4米，引發部分師生質疑是「割讓校地」，校方表示，退縮圍牆、拓寬人行道，並非割讓校地，此案目前仍在規劃階段，將提至校務會議再行討論。

桃市府成功路廊改造計畫，將於成功路沿線的市府地方稅務局、北工附工、桃園巨蛋、成功陸橋、虎頭山創新園區、桃園高中及退輔會等地，營造足夠的人本綠廊及廣場，從桃園神社串聯到舊城區，並與正在進行的舊城再生計畫相連，工務局表示，其中將改善桃園高中到北科附工的通學廊道，日前已與桃高、退輔會協調，今日到北科附工召開說明會，計畫整頓現有的人行道公車候車亭、YouBike站點、電箱等，讓學生、人行空間更加順暢及寬敞，計畫需將北科附工成功路側圍牆退縮4米，以空出更多的人行空間。

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圍牆退縮引發部分師生反彈，質疑這有割讓校地之虞，甚至有學生在校園舉牌抗議，並透過網路發聲喊出「自己的學校自己救」；對此，校方回應，此案是配合桃市府成功路廊計畫，並不是割讓校地，校地還是學校所有，北科大也指示希望學校配合，因全案涉及整體路廊及校園規劃，今天中午已開會做出決議，將提案到校務會議再行討論。

桃市府跨局處打造桃園神社到舊城區成功路路廊，北科附工成功路圍牆需退縮4米，引發部分師生反彈。（記者鄭淑婷攝）

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