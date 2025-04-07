彰市鐵路高架升火待發 林世賢爭取結合擴大辦都市計畫

彰化市長林世賢（右前）力爭彰化鐵路高架化應應結合擴大辦都市計畫。（圖由市公所提供）

2025/04/07 16:29

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市期盼已久的車站鐵路高架化工程，終於升火待發！交通部鐵道局今天（7日）舉辦該工程先期環境影響說明會，市長林世賢在說明會致詞說，欣然看到工程案終於往前推進一步，並強調，規劃案應結合擴大辦都市計畫，環境說明會應另外於花壇與二水等地舉辦。

今天的彰化鐵路高架化重大工程開發先期的環境影響說明會，是由交通部鐵道局委託台灣世曦工程顧問公司配合舉辦，吸引不少民代、村里長與數百名關心的民眾參加。

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彰化市鐵路高架化案於20多年前即有興建構想，喊了多年之後，於14年前，由彰化縣政府開始規劃，12年前完成初步可行性評估，之後於7年前由賴清德總統於擔任行政院長時拍板定案，目前正在進行綜合規劃，完成後再交由行政院核定。

依據規劃，彰化市鐵路高架化擬沿著鐵路路線進行高架化，高架路段穿越國道3號後，自金馬陸橋北側爬坡過大埔截水溝後降坡，總長9.5公里，預計新設金馬、中央兩座通勤車站，其中，金馬車站與台中捷運綠線共構，彰化車站改建為高架車站。彰化機檢段則轉移到新設的花壇、二水基地。

林世賢會中提出多項意見，他主張高架化案的規劃應確實讓都市能夠緊密縫合，配套進行彰化市及花壇鄉等的都市計畫擴大辦理，以增加更多可以活化的土地，讓彰化市風華再現並促進花壇等地的經濟發展。

他並認為開發案的規劃應再跨部會舉行；有關環境說明會應該不止辦一場，應另在花壇與二水等舉辦說明會，聽取更多民眾的心聲。

今天在彰化生活藝文館舉行彰化鐵路高架化環境影響說明會。（圖由市公所提供）

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