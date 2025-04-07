預警猝死與死神搶命 台AI系統獲美國愛迪生發明獎金牌

衛福部資訊處長李建璋領導團隊開發的「AI猝死預警系統」獲得美國愛迪生發明獎金牌。（李建璋提供）

2025/04/07 16:50

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部資訊處長李建璋領導的研發團隊，開發出「AI猝死預警系統」，經由即時分析病人的6大生命徵象，可在猝死發生前6小時預測示警，有助於醫療團隊及早反應搶救患者性命，可望下降至少一半猝死風險，已在衛福部台中醫院落地應用，近日更獲得俗稱「創新界奧斯卡」的美國愛迪生發明獎金牌殊榮。

李建璋團隊去年也以「元宇宙醫學影像系統」獲得美國愛迪生發明獎金牌，今年再度以「AI猝死預警系統」蟬聯金牌，是全球少見的特例。李建璋坦言，抱著姑且一試的心情參賽，能意外再度獲得評審青睞，著實又驚又喜。

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李建璋解釋，一般在醫院或長照機構會固定監測被照顧者的6大生命徵象，包含呼吸、心跳、收縮壓、舒張壓、平均壓、血氧，此次開發的生命徵象AI監測系統，如同哆啦A夢的未來電視一般，可生成病患未來1小時內的心跳、呼吸、血壓、血氧等變化，預測猝死、休克或是呼吸衰竭等風險。

李建璋說明，目前該系統可在猝死發生前6小時預測示警，經過台大、長庚、國泰等醫院驗證，敏感度高達95%，且特異度也有92%，代表不會出現大量誤判的假警報情形，有助於醫療團隊及早反應搶救患者性命。雖然實際應用成果需要1、2年進一步統計，但根據文獻資料，若可提早預警猝死，可望下降至少一半的猝死風險。

李建璋指出，此項專案是華碩電腦與國科會產學合作計畫3年來不間斷支持的成果，現在該系統也已在衛福部台中醫院開始落地應用，期待未來在照護病人上，可以引入更多創新概念造福民眾。這份榮耀不僅代表台灣智慧醫療實力獲得國際肯定，也象徵政府創新科技應用走向世界的堅實步伐。

美國愛迪生獎素有「創新界奧斯卡」美譽，是國際上具指標性的科技獎項，今年於4月初在佛羅里達州頒獎，NVIDIA執行長黃仁勳與前Intel執行長季辛格均出席，廣受矚目。

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