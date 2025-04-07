台中消防隊路口增「觸控式號誌按鈕」 出勤救災更迅速安全

台中市議員吳瓊華爭取在烏日消防分隊裝設「觸控式號誌按鈕」，確保路口淨空，消防車、救護車出勤更迅速、安全。（記者陳建志攝）

2025/04/07 16:29

〔記者陳建志／台中報導〕為了讓消防隊的救護車和消防車出勤時更迅速、安全，爭取更多黃金搶救時間，台中市消防局陸續在霧峰、烏日、溪湳等分隊裝設「觸控式號誌按鈕」，只要出勤前按壓按鈕，就能確保救災出勤時出車動線上的號誌為綠燈，降低因出勤而發生交通事故的可能性，因目前尚有中山、仁化等7個分隊有此需求，消防局表示，若預算許可將接續設置。

台中市議員吳瓊華表示，烏日消防分隊靠近新興路、光日路口，但過去只要消防車、救護車要出勤，常要先右轉到下個路口才能迴轉，延誤救災的時間，因此邀集市府消防局、交通局等單位會勘後，近日在烏日分隊、溪湳分隊的救災車輛出入路口設置「觸控式號誌按鈕」，只要出勤前按壓按鈕，路口號誌就會轉換成紅燈，讓消防、救護車優先通行，爭取更多黃金搶救時間。

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烏日消防分隊也稱讚，設置觸控式號誌按鈕後，每次出勤時由值班人員按下按鈕，就能確保救護車、消防車出勤的動線能快速、又安全。

台中市消防局表示，設置觸控式號誌按鈕，可確保當消防車、救護車於救災出勤時出車動線上的號誌為綠燈，避免因民眾車輛通行一時無法避讓而延誤出勤，亦可降低因出勤而發生交通事故的可能性，目前包括霧峰、烏日、溪湳、大里、犁份等分隊皆已設置觸控式號誌按鈕。

台中市消防局表示，去年進行內部調查，確認各分隊設置觸控式號誌按鈕的需求和意願，目前尚有仁化、國光、中山、中港、信義、中區、大甲分隊等7個分隊有此需求，已於去年會同公路總局台中工務段和市府交通局辦理會勘，如預算許可將會接續設置。

台中市烏日消防分隊近來裝設「觸控式號誌按鈕」，讓消防車、救護車出勤更迅速、安全。（記者陳建志攝）

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