為閒置衣物添新生！心生活發展協會26組圍巾、漁夫帽送國際訪客

雲林縣心生活發展協會申請勞動部方案，讓5名裁縫師將閒置衣物賦予新生命。（記者李文德攝）

2025/04/07 16:39

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣心生活發展協會成立已5年，致力推廣永續、環保再利用，去年起透過勞動部計畫推動「衣」起做環保行動，今年度獲縣府邀請，為國際城市論壇組織（ICF）的國際訪客製作26組圍巾及漁夫帽。

理事長白繼祥表示，協會2020年成立，一開始主要以公益性質進行長者關懷、女力工作坊、推廣永續環保等，在這段時間舉辦的活動中，發現其實北港早期有農業、造紙、成衣加工3大人口群，特別是成衣加工業，20多年前隨著企業紛紛外移，在地成衣行業一間一間關閉，但保有裁縫功夫的中高齡者仍不少，因此去年向勞動部申請通過多元就業計畫，以「減碳新生活，衣起做環保」為主軸。

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總幹事蔡嘉琪表示，此計募集各界將閒置衣物送到協會，讓二手衣能夠經由5名裁縫師的巧手改造成生活飾品、整理分類販售，除了讓舊衣物賦予新生命，響應永續環保外，更提供熟稔針線的長輩們盡情發揮專長的空間。

蔡嘉琪指出，縣府日前招待國際智慧城市組織成員，贈送外國來賓的26組圍巾和雙面漁夫帽皆出自於協會成員之手，以不同布料拚接而成，再結合台灣藍鵲為主題設計成幸福傳承圍巾，製作雙面漁夫帽，內含永續理念和傳統祝福深受外賓的喜愛，公開亮相後也近期有收到不少人詢問。

白繼祥表示，未來除持續商品再設計化，符合環保理念外，會媒合在地社福團體提出需求，領取全新但閒置已久的衣物，也會幫更多目前成衣工廠將B級品代售，讓閒置衣物能夠得到全新生命。

圍巾和雙面漁夫帽以不同布料拚接而成，內含永續理念和中國傳統祝福深受外賓的喜愛，公開亮相後近期收到不少人詢問。 （記者李文德攝）

圍巾和雙面漁夫帽以不同布料拚接而成，內含永續理念和中國傳統祝福深受外賓的喜愛，公開亮相後近期收到不少人詢問。 （記者李文德攝）

圍巾和雙面漁夫帽以不同布料拚接而成，內含永續理念和中國傳統祝福深受外賓的喜愛，公開亮相後近期收到不少人詢問。 （記者李文德攝）

雲林縣府日前贈給國際城市論壇組織的外賓圍巾與漁夫帽，便是雲林心生活發展協會所製。（雲林縣政府提供）

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