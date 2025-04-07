大甲媽祖鑾轎抵達雲嘉崙子橋 萬人夾道迎接女神

大甲媽今下午1點抵達雲嘉交界崙子橋，排隊「鑽轎腳」人龍綿延不絕。（記者王善嬿攝）

2025/04/07 15:25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕大甲媽祖遶境進香4月4日自台中大甲鎮瀾宮起駕，今晚駐駕嘉義縣新港奉天宮；媽祖鑾轎今下午1點抵達雲嘉交界崙子橋，10餘萬名信眾夾道恭迎，將崙子橋擠得水洩不通，跪地「鑽轎腳」信眾排成人龍綿延街道，場面盛大。

為迎接隨媽祖遶境進香的香客，新港鄉總動員，包括崙子代天宮、崙仔社區發展協會、新港文教基金會等34個單位，分別在崙仔代天宮、古民村、中正路、登雲路、香客大樓等設置免費用餐供應站。

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今接駕大典，嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委蔡易餘、陳冠廷等人一同恭迎大甲媽。

翁章梁說，大甲媽祖已38年遶境到嘉縣新港，今年遶境進香的人又更多，現在大家擔心世界貿易大戰會受影響，祈求媽祖保佑，台灣度過此次波折。

顏清標說，此次隨媽祖遶境10幾萬人來，縣長帶領下，府會和諧、嘉義團結，現在貿易大戰很嚴重，要靠媽祖，將大甲媽請出來，就能迎刃而解，感謝新港鄉、嘉義縣熱情待客，新港人說不怕大家吃，2天吃好吃滿，愈吃愈有錢，祈求平安。

蔡易餘說，大甲媽來嘉縣遶境已38年，每年帶10多萬人來嘉義縣，希相信大甲受媽祖保佑心想事成。

嘉義縣長翁章梁今在崙子橋恭迎大甲媽鑾轎。（記者王善嬿攝）

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