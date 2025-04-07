宜縣政府獲贈2輛復康巴士 落實身障者交通無礙權益

宜蘭縣政府今舉行復康巴士捐贈儀式，嵩雷精密工業董事長張顯松與嵩雷精密工業，捐贈2輛復康巴士給縣政府，回饋鄉里。（宜蘭縣政府提供）

2025/04/07 15:27

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今舉行復康巴士捐贈儀式，嵩雷精密工業董事長張顯松與嵩雷精密工業，分別以個人與公司名義，捐贈2輛復康巴士給縣政府，回饋鄉里，希望更落實保障行動不便者交通無礙的權益。

今天的捐贈活動，由張顯松夫人陳美華以車輛鑰匙代表捐贈，縣府由社會處長林蒼蔡代表接受並回贈感謝狀。社會處表示，嵩雷精密工業張顯松董事長賢伉儷熱心公益，提供實質交通支援，讓縣民於就醫及社會參與路程，享有最高品質的交通接送服務，嘉惠長者及身心障礙者的善行義舉，傳遞溫暖與愛心，令人敬佩。

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社會處指出，縣政府持續精進復康巴士服務，以滿足行動不便者「行」無障礙，提供舒適與安全交通接送服務，增進社會參與與社區休閒活動，藉由公、私部門協力合作，共同提升宜縣行動不便長者及身心障礙者服務品質，是縣政府非常重視的政策。

縣府表示，期許藉由張顯松及嵩雷精密工業拋磚引玉的善舉，能喚起更多社會大眾共鳴，散播善心種子，透過實際行動，把愛直送到每個需要的角落。

宜蘭縣政府今舉行復康巴士捐贈儀式，嵩雷精密工業董事長張顯松與嵩雷精密工業，捐贈2輛復康巴士給縣政府，回饋鄉里。（宜蘭縣政府提供）

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