川普關稅大刀恐砍向藥品 前食藥局長籲健保署盤點藥品來源國

前衛生署食藥局長康照洲認為，美國提高藥品關稅應不至於造成缺藥。（資料照）

2025/04/07 15:30

〔記者林志怡／台北報導〕美國總統川普砸下關稅震撼彈，全球股市今日大崩盤，下一波關稅大刀恐落在藥品上，外界擔憂引起缺藥潮。前衛生署食藥局長康照洲認為，美國提高藥品關稅應不至於造成缺藥，但從美國取得藥物的成本勢必增加，健保署應盤點目前哪些藥物僅能從美國獲得，並尋求歐洲等其他替代來源。

針對川普一系列關稅調整措施後，台灣自美國進口藥物可能面臨的影響，康照洲認為，目前台灣對於從美國進口的藥物已是零關稅，這一系列調整後，主要影響會造成美國當地製藥成本提高，輸出時價格勢必上漲，政府應盡快盤點目前台灣有哪些藥物一定要從美國進口。

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康照洲也提到，其實現在很多新藥、癌症用藥都有歐洲藥可購買，並有不少類似藥物，不一定因為美國藥物售價上漲就沒得買，也不太可能造成缺藥，只是藥價方面的問題，需要健保署及早思考，考量如何妥善因應未來衝擊。

不過，康照洲也提到，對於國內藥品代工或CDMO業者來說，若川普提高藥品關稅，我國輸出學名藥到美國時，是否會因此失去競爭力「就不太清楚了」，有工廠在美國的業者或許可以直接改為在當地生產，其他有外銷能力的大廠也可以嘗試與合作廠商聯繫，尋求出路。

康照洲認為，美國本身的醫療費用就持續往上提高，相信美國政府應該不會讓政策對醫療影響太大，現在很多國家都在與美國洽談關稅，我國政府除了尋求關稅談判空間外，也可以鼓勵、協助廠商往東南亞或歐洲外銷。

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