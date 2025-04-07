「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗 連6年現蹤台南急水溪出海口

黑嘴端鳳頭燕鷗連6年現蹤台南急水溪出海口。（黃三明提供）

2025/04/07 15:40

〔記者楊金城／台南報導〕「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗連6年現蹤台南急水溪出海口，有3隻成鳥已飛走，目前剩1隻亞成鳥至今停留急水溪出海口已有20天之久。

比黑面琵鷺還珍貴的瀕危物種黑嘴端鳳頭燕鷗，約在3月初出現在急水溪出海口，鳥友黃三明今天（7日）再去拍鳥，他說，過境的黑嘴端鳳頭燕鷗成鳥停留不久就飛走，只剩1隻亞成鳥在漲潮時停在網罟竹竿上，退潮時則停在沙洲上，混雜在鳳頭燕鷗群中。

請繼續往下閱讀...

為了拍攝黑嘴端鳳頭燕鷗，全國各地鳥友甚至有香港鳥友來到急水溪出海口北岸的雙春防風林等候拍攝，黃三明說，一天最多有上百支大炮鏡頭追拍，連假也有4、50位鳥友，今天仍有20人。

鳥友黃永豐指出，北門剛好在鳳頭燕鷗、黑嘴端鳳頭燕鷗的遷徙路線上，2020年首次發現黑嘴端鳳頭燕鷗現蹤急水溪出海口，今年已是連6年記錄到，這隻黑嘴端鳳頭燕鷗亞成鳥停留急水溪出海口有20天了。

黑嘴端鳳頭燕鷗（中）連6年現蹤台南急水溪出海口。（黃三明提供）

黑嘴端鳳頭燕鷗（下中）混雜在鳳頭燕鷗群中，因拍攝距離遠，要很仔細尋找牠的芳蹤。（黃三明提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法