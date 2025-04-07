台南4校勇奪閱讀磐石獎 獲獎數全國第二

台南市閱讀教育再傳捷報，崇明國中（圖）、崑山國小、和順國小、永福國小4校榮獲114年度閱讀磐石獎。（台南市政府提供）

2025/04/07 15:13

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市閱讀教育再傳捷報！崇明國中、崑山國小、和順國小、永福國小4校榮獲114年度閱讀磐石獎，獲獎數全國第二，展現台南市長期深耕閱讀教育的豐碩成果。

教育局長鄭新輝表示，本次獲獎的4所學校，分別從在地文化、校本課程、跨域整合與創意思維等不同面向，發展出具體而深具特色的閱讀行動方案。

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崇明國中以「崇心閱讀．璀璨光明」為主軸，打造出融合人文素養與數位科技的閱讀素養校園。涵蓋晨讀、主題閱讀、社區資源整合等架構，讓閱讀走出課本、走入生活，點亮學生多元發展。

永康區崑山國小「吾讀有五．崑山百閱任我行」方案，展現學校長期深耕的在地閱讀力。結合古地名「鯽魚潭」發展閱讀課程，透過「五讀五力」策略，引導學生認識家鄉、探究環境議題、發展解決能力，讓閱讀不只是知識的獲取，更是文化認同與問題解決的起點。

安南區和順國小以「品遊思創─和順四力ALL躍」方案獲獎，學校以「和順囡仔博士博」課程為核心，結合品味、遊歷、思考與創造四大能力軸線，引導學生從閱讀出發，進行跨文本、跨領域的知識建構，讓孩子從喜閱、悅讀邁向悅創，實現真正的素養導向學習。

中西區永福國小以「道築永續 福閱國際」為願景，從校史建築出發，融合聯合國永續發展目標與國際教育，創建「讀校史、閱建築、護永續、展國際」的閱讀行動方案。透過有系統的課程設計，讓學生不只讀書，更能思辨與行動，成為能為世界創造幸福的「福閱」學子。

市長黃偉哲表示，台南市積極投入公共閱讀資源與教育支持，無論是推動學校特色閱讀課程、打造「布可星球」普化閱讀理解平台，或持續擴增公共圖書館設施，都是為讓每位市民都能享有優質閱讀環境。今年四校獲獎，體現台南市在推動閱讀教育與提升整體學習品質上的深耕與成果。

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