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    國1北斗交流道千棵木棉樹慘遭剃頭 國道警曝原因

    國道1號北斗交流道路段盛開的木棉樹全被「剃頭」。（記者顏宏駿攝）

    國道1號北斗交流道路段盛開的木棉樹全被「剃頭」。（記者顏宏駿攝）

    2025/04/07 15:21

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道一號北斗交流道種植上千棵的木棉樹，目前正是木棉花盛開的季節，長達1公里的橘紅色木棉大道，讓駕駛人心曠神怡，但今年卻看不到「國道木棉花」的美麗景緻，因為木棉花謝後，1個月後長出棉絮，四處飛散，嚴重威脅國道的行車安全，高公局不得不將盛開的木棉花予以「剃頭」。

    國道一號北斗交流道有長達1公里的「木棉花道」，每到木棉花盛開的季節，橘紅色的木棉花炸裂，曾被駕駛人喻為「最美麗的國道路段」。但今年木棉花季駕駛人看不到「橘紅色的浪漫」，因為花謝之後，緊接而來的木棉花絮帶來的行車威脅，這是高公局「不可承受之美」。

    去年5月，木棉花果實成熟爆裂，棉絮隨風飄散，猶如大雪紛飛，許多駕駛人乍見「大雪紛紛」奇景，紛紛拿手機照攝，車速驟減又未保持安全車距，造成數起車禍，為避免情況重演，高工局提前「動剪」。

    國道第三公路警察大隊表示，木棉去年盛開，造成棉絮紛飛有影響行車視線之虞，颱風期間也有幾株倒伏，為避免發生去年車況，今年予以修剪，另該路段木棉2、3年未修剪，枝條有突出路肩、遮蔽牌面與號誌的情形，考量行車安全而進行修剪。

    這是北斗交流道昔日木棉花盛開的景象。（高工局提供）

    這是北斗交流道昔日木棉花盛開的景象。（高工局提供）

    去年5月間北斗交流道棉絮飄散，有如大雪紛飛的景象。（民眾提供）

    去年5月間北斗交流道棉絮飄散，有如大雪紛飛的景象。（民眾提供）

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