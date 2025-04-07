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    緬甸強震國際救援受阻 慈濟第一批物資獲核准送入災區

    慈濟基金會準備的香積飯、毛毯等物資，已透過空運進入緬甸災區。（慈濟基金會提供）

    慈濟基金會準備的香積飯、毛毯等物資，已透過空運進入緬甸災區。（慈濟基金會提供）

    2025/04/07 14:33

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕上月28日緬甸發生發生矩規模 7.7級（芮氏規模8.2級）強烈地震，由於反抗軍據點也在災區，甚至傳出軍政府對著災區轟炸，災後各國際組織想辦法要進去災區也受阻，總算在災後10天，慈濟為緬甸救援行動籌備的物資終於獲核准，賑災物資終於搭機送到緬甸。

    慈濟基金會指出，上月28日緬甸強震後，慈濟第一時間動員志工在緬甸國內試圖搶救，同步也籌備國際賑災物資、援助人員參加，災後在緬甸當局的核准下，境外救援物資已陸續送抵緬甸災區，慈濟跨國國際賑災物資及國際賑災志工，也透過空運方式，人員及物資已經送達緬甸首都奈比多機場。慈濟賑災人員及物資將協助國際人道救援組織分工合作進行「多管道、重點、直接」的災後援助與關懷行動。

    基金會表示，根據緬甸慈濟團隊回報，此一強震目前已確知造成3400多人往生， 214人失蹤、4671人受傷；強震也造成大量建築物損壞。許多寺院也出現倒塌、嚴重損毀現象，目前志工團隊在災區已分別前往各受災民眾收容中心，包括寺廟收容據點進行關懷，除了民眾需求的食物與生活用品，可以透過慈濟團隊在緬甸境內陸續安排補給之外，慈濟籌備的境外國際賑災物資也已獲得進入緬甸的准許證，正式啟動國際賑災物資運送緬甸的行動。

    基金會表示，包括香積飯食物、毛毯及福慧床等受災民眾需求的物資，都是慈濟國際賑災團隊在當地向緬甸申請，並獲得緬甸當局核准提供人道救援物資，目前都已陸續透過空運模式運抵緬甸，在物資供應外，也與國際人道救援組織進行合作，希望能將受災民眾最需要的賑災物資提供使用。

    慈濟基金會準備的香積飯、毛毯等物資，已透過空運進入緬甸災區。（慈濟基金會提供）

    慈濟基金會準備的香積飯、毛毯等物資，已透過空運進入緬甸災區。（慈濟基金會提供）

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