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    首頁　>　生活

    輔大兼任教師被控師生戀、墮胎冷處理 任教系所調查中

    有讀者向本報投訴，指控輔仁大學某系一名蔡姓兼任教師與女大生發展師生戀，並致對方懷孕。（圖取自Google地圖）

    有讀者向本報投訴，指控輔仁大學某系一名蔡姓兼任教師與女大生發展師生戀，並致對方懷孕。（圖取自Google地圖）

    2025/04/07 14:56

    〔記者董冠怡／新北報導〕有讀者向本報投訴，指控輔仁大學某系一名蔡姓兼任教師與女大生發展師生戀，並致對方懷孕，未盡照顧陪伴責任、流產手術當天缺席，甚至一度失聯，並以身體不適為由推託，相關內容也在社群平台上流傳。對此，蔡姓老師任校系所回應調查中，不便透露他的聯絡管道。

    該名讀者自稱是女大生的友人，並轉述女大生的說法，提到墮胎過程身心煎熬，術前孕吐嚴重，簽署終止妊娠時，看到超音波中的胎兒影像當場痛哭，認為自己「像是犯下殺人罪」，情緒崩潰，並指男方未在術前、術後提供實質支持。

    女大生的友人提到，女方需靠安眠藥與鎮定劑維持生活，而且出現夢見大量出血、對嬰兒或孕婦畫面，產生強烈悲傷等創傷後情緒反應，在她最需要陪伴的時候，蔡男僅說「自己去諮商」，直到即將揭發時才出面求情。

    女大生坦言，自己在情感上也有錯誤判斷，但對方的冷漠與逃避，對她造成極大傷害。不過，投訴人也說，此案涉及師生關係與權力不對等，以及師德與學術倫理，希望蔡師與校方出面回應。

    蔡師任教系所表示，有接獲投訴，正在調查中，今天將開會了解證據蒐集情形，並與校方確認有無需要進入性評會，其他無可奉告。記者嘗試與蔡師聯絡，系所回應基於個資保護不便透露電話等聯繫方式。

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