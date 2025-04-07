為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    削皮機助攻 台南山上農會收購次級品、趕製鳳梨果乾

    山上區農會啟動金鑽鳳梨的收購，在削皮機的助攻下，全力展開果乾的加工作業。（記者吳俊鋒攝）

    山上區農會啟動金鑽鳳梨的收購，在削皮機的助攻下，全力展開果乾的加工作業。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/07 14:40

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台南鳳梨已進入產季，為了穩定價格，山上區農會啟動次級品的收購，進行果乾的趕製作業，在2部削皮機的助攻下，有效提升加工量能，順利供應市場需求。

    山上區農會總幹事許弘霖表示，削皮機平均不到5秒就可處理1支鳳梨，相當快速，改善的缺工的問題，依照目前的市場需求，單日果乾產能可達4000台斤，效率明顯提升。

    許弘霖提到，鳳梨乾的製作取材，以台農17號的「金鑽」為主，收購次級果，讓較為優質的頂級品留在市場上，有助於穩定價格。

    許弘霖強調，目前鳳梨的市場價格維持高檔，頂級品每台斤批發價超過20元，因此果乾製作的預計收購、加工量，也會滾動式調整，採彈性策略，一切以幫助農民收益為優先。

    山上區農會推廣部主任田安妃指出，除了鳳梨酥持續製作之外，近來更啟動鳳梨乾加工，都以自有品牌全力行銷，打響地方特色產業，也協助穩定鮮果的市場價格。

    目前山上區的鳳梨栽培面積約200公頃，田安妃說，有別於國內其他重要產地，16號的「甜蜜蜜」居多，市場主力品種的金鑽僅佔近3成，但在加工收購上，農會仍全力以赴。

    山上區農會啟動金鑽鳳梨的收購，展開果乾的加工作業。（記者吳俊鋒攝）

    山上區農會啟動金鑽鳳梨的收購，展開果乾的加工作業。（記者吳俊鋒攝）

    山上區農會啟動金鑽鳳梨的收購，人力集結，展開果乾的加工作業。（記者吳俊鋒攝）

    山上區農會啟動金鑽鳳梨的收購，人力集結，展開果乾的加工作業。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播