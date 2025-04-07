削皮機助攻 台南山上農會收購次級品、趕製鳳梨果乾

山上區農會啟動金鑽鳳梨的收購，在削皮機的助攻下，全力展開果乾的加工作業。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/07 14:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台南鳳梨已進入產季，為了穩定價格，山上區農會啟動次級品的收購，進行果乾的趕製作業，在2部削皮機的助攻下，有效提升加工量能，順利供應市場需求。

山上區農會總幹事許弘霖表示，削皮機平均不到5秒就可處理1支鳳梨，相當快速，改善的缺工的問題，依照目前的市場需求，單日果乾產能可達4000台斤，效率明顯提升。

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許弘霖提到，鳳梨乾的製作取材，以台農17號的「金鑽」為主，收購次級果，讓較為優質的頂級品留在市場上，有助於穩定價格。

許弘霖強調，目前鳳梨的市場價格維持高檔，頂級品每台斤批發價超過20元，因此果乾製作的預計收購、加工量，也會滾動式調整，採彈性策略，一切以幫助農民收益為優先。

山上區農會推廣部主任田安妃指出，除了鳳梨酥持續製作之外，近來更啟動鳳梨乾加工，都以自有品牌全力行銷，打響地方特色產業，也協助穩定鮮果的市場價格。

目前山上區的鳳梨栽培面積約200公頃，田安妃說，有別於國內其他重要產地，16號的「甜蜜蜜」居多，市場主力品種的金鑽僅佔近3成，但在加工收購上，農會仍全力以赴。

山上區農會啟動金鑽鳳梨的收購，展開果乾的加工作業。（記者吳俊鋒攝）

山上區農會啟動金鑽鳳梨的收購，人力集結，展開果乾的加工作業。（記者吳俊鋒攝）

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