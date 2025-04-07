安定區新吉里積淹水改善工程 南市再投入1億7300萬元

安定區新吉里每逢颱風豪雨期間易發生積淹水問題，去年底再獲水利署補助1億7300萬元辦理「安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程」。（南市水利局提供）

2025/04/07 14:31

〔記者王涵平／台南報導〕安定區新吉里每逢颱風豪雨期間易發生積淹水問題，去年底再獲水利署補助1億7300萬元辦理「安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程」，將國八北側海寮里聚落逕流直接排入曾文溪排，不再流經新吉里，降低聚落排水負擔，南市水利局表示將儘速完成發包。

水利局表示，2023年投入2000萬元辦理「安定區新吉里活動中心周邊排水應急改善工程」，包括新設箱涵、側溝改建共計約400公尺，改建新吉活動中心前聚落道路既有側溝，並將水流導排至台19線既有箱涵，以提高區域通水能力，降低地區淹水潛勢。去年6月完工，凱米颱風期間確實發揮成效，積淹水情況已大幅降低。

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水利局指出，去年籌編經費1000萬元辦理「安定區新吉里台19線側溝過路段改善工程」，已有效改善台19線下游通水瓶頸，可望提升當地防洪能力，大幅減少新吉里聚落淹水面積約6公頃，保護人口數約為1500人。

水利局表示，「安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程」預計於新吉聚落北側新建截流945公尺箱涵（寬度4m*高度2m）及管涵32公尺（直徑2m），將國八北側海寮里聚落逕流直接排入曾文溪排，工程已於今年3月完成規劃設計作業。

安定區新吉里每逢颱風豪雨期間易發生積淹水問題，去年底再獲水利署補助1億7300萬元辦理「安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程」。（南市水利局提供）

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