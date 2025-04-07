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    週三前高溫重回30度！ 下半週2波鋒面接力 週末氣溫溜滑梯

    未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/04/07 14:25

    〔記者林志怡／台北報導〕本週三前各地氣溫將逐漸回升，白天氣溫可達近30度，但中央氣象署指出，週三晚間至週四、週六將先後有兩波鋒面影響，期間各地有陣雨或雷雨，天氣不穩定，且週末後受到降雨和東北季風影響，氣溫將持續下滑。

    中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其說明，今日至週三期間，受到台灣東方的高壓帶來的東風、東南風影響，各地水氣偏少，天氣相對穩定，僅北部、東半部有零星陣雨。

    週三下半天起，鋒面逐漸靠近，北部地區降雨逐漸增加，並預計於週四通過台灣上空，週三晚間至週四各地轉為有陣雨或雷雨的天氣，中部以北地區有局部較大雨勢。

    週五鋒面遠離，水氣稍微減少，各地降雨趨緩，但週六隨即有另一波鋒面通過台灣，各地再度轉為有雨的天氣，有短暫陣雨或雷雨，也不排除有較大雨勢發生。

    氣溫方面，劉宇其指出，週三前各地氣溫逐漸回升，北部、中部、南部地區感受溫暖，白天氣溫可達26度以上，週三西半部氣溫可接近30度，週三晚起至週四則因降雨影響，氣溫稍下降至26度左右，週六後則受降雨及東北季風影響，氣溫持續下滑。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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