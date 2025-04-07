白沙屯媽香燈腳自備餐具可抽媽祖頭像竹碗 綠餐指南估可減少50萬份免洗餐具用量

白沙屯媽祖進香活動每年都吸引數十萬人參與。（資料照）

2025/04/07 14:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕拱天宮白沙屯媽祖進香預計於5月1日登場，沿路提供的餐飲，為方便信徒取用，多使用免洗餐具，為讓環境永續，綠色餐飲指南與苗栗通霄鎮農會經拱天宮同意後發起綠色進香活動，香客自備碗筷、水壺，就有機會帶回使用台灣竹材製作、有白沙屯媽祖圖像的竹碗與越光米。

許多香燈腳會跟著被稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖鑾轎一路徒步急行到北港，沿路許多居民與店家會提供各式餐飲慰勞工作人員與香燈腳，綠色餐飲指南創辦人黃俊誠表示，隨民眾環保意識的提高，觀察到許多香燈腳都會自備環保餐具，但通常都是香燈腳自發，今年綠色餐飲指南和苗栗通霄鎮農會經拱天宮廟方同意後，共同發起「綠色進香活動」，希望可以讓香燈腳、沿路供應飲食的店家都能減少免洗餐具的用量，進而達到減塑目標。

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黃俊誠進一步說明，只要香燈腳自備水壺、碗筷，就有機會抽中市價720元、由元泰竹藝社使用台灣竹材製作的媽祖頭像竹碗，還有市價120元的通霄農會越光米，將會分3波共送出1500份竹碗與米。

白沙屯媽香客報名人數目前已突破24萬人，創新高紀錄，黃俊誠表示，今年參加進香的人數可能高達50萬人，通常香燈腳一天都至少會喝掉4瓶瓶裝水，再加上進食等，2天就會用掉10幾個免洗餐具，他指出只要有1/5的香燈腳響應，估計至少可減少50萬份免洗餐具的使用，香燈腳透過減塑讓信仰與土地共好。

除呼籲香客使用環保餐具外，黃俊誠表示，也希望沿路提供飯擔的住民或店家也能用大型桶裝水或桶裝食物讓香燈腳自行裝取，除減塑外，也能讓香燈腳透過自行裝取掌握份量，避免剩食浪費。

香燈腳在白沙屯媽祖進香期間自備餐具、水壺，就有機會抽中使用台灣竹材製作的媽祖頭像竹碗。（綠色餐飲指南提供）

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