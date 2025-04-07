立院擬放寬法規助台鐵資產活化 30年增1474億元

交通部鐵道局局長楊正君7日赴立法院交通委員會說明修法草案。（記者蔡昀容攝）

2025/04/07 14:26

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵去年公司化，短期債務、適足資產由交通部成立基金承接，目標30年還清債務。但受限於文化資產保存法、國有財產法，無法處分資產及容積移轉，立委提修法草案鬆綁規定，未來30年有望增加1474.06億元收入，今經交通委員會初審通過，後續提送院會二、三讀。

台鐵既有1699.1億元短期債務、其及所屬機構經管的適足資產，由交通部成立台鐵償債基金承接，目標30年還清債務。適足資產，包含台北機廠、台北車站特定專用區E1E2街廓、高雄港站、國有非公用土地。

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但是台鐵土地、古蹟及歷史建物等資產，配合政策移撥至基金之後，改由交通部鐵道局擔任管理機關；受文化資產保存法限制，鐵道局身為政府機關，無法辦理容積移轉。

為讓台鐵公司得以活化資產，立法院交通委員會今天審查「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例第10條、第23條條文修正草案」。立委提出4個版本修正草案，交通部也向立委報告並提出草案建議。

交通部政務次長、台鐵公司代理董事長伍勝園表示，這次修法希望讓台鐵資產得多元活化運用，提高資產開發效益，同時兼顧文化資產保存，循序創造現金流收入，並清償原本既存的短期債務，協助台鐵健全財務及永續經營。

鐵道局局長楊正君表示，為使基金經管資產得開發、處分及收益，需要定明該等資產不受國有財產法第28條限制，開發、處分、收益及其他相關事項辦法，授權由交通部定之。另考量該等土地尚須透過活化產生收益，以償還原既存短期債務，希望允許管理機關得依文化資產保存法規定辦理容積移轉。

楊正君表示，若未修法，台鐵土地及建物資產僅剩租金、有償撥用及經營分潤收益，30年約288.85億元；修法之後，增加容積標讓售跟不動產標讓售，可望帶來1762.91億元收益。

委員會討論後決議，第10條採交通部建議版本，第23條採徐富癸等人所提版本，將修正條文上路時間定為「自公布日施行」。後續修法草案將提送院會二、三讀。

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