新北中和辦理污水下水道工程 這10里、7505戶受惠

後巷完成污水接管後煥然一新，乾淨又明亮。（記者陳奕劭攝）

2025/04/07 13:44

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市府水利局辦理「中和地區污水下水道系統第三期工程第一標分支管線及用戶接管工程」，施工範圍涵蓋10個里，包括中和區中正路與景平路以南、和平街以北與興南路一段以西與中興街與景安路所圍成的區域，完工後預計7505戶新接管戶受惠、提升中和區接管率4．2％，總工程經費4億7696萬元整，已於2月19日決標，預計2028年3月完工。

市府水利局長宋德仁表示，中和區污水下水道系統自2004年推動，共分為三期建設，其中第一期及第二期工程由內政部國土管理署代辦，2023年全數竣工，第三期第一標工程由市府辦理，範圍含中和區新南里、和興里、復興里、中興里、景文里、景平里、景新里、景福里、吉興里及外南里等10里；截至今年2月底，中和地區污水接管率為67．11％，預計完成後可達71．31％。

請繼續往下閱讀...

宋德仁指出，後巷是防火巷、廚房、浴室等污水排往屋外側溝的主要途徑，住戶未接管前污水大多排放至後巷水溝，待污水接管後，後巷將變得更寬敞、乾淨、明亮、衛生，不再有惡臭與積水，大幅提升居住品質。

中和區黃先生表示，之前看過污水接管的區域，晴天時附近水溝都是乾的，污水都不會排到水溝裡，真的很乾淨也不會臭，期待有天自己家也能污水接管，聽到好消息後，未來將配合政府的政策，盡快完成工程，讓住家環境變得更好。

「中和地區污水下水道系統第三期工程第一標分支管線及用戶接管工程」施工範圍圖。（新北市水利局提供）

中和區10里將進行污水下水道工程。圖為施工人員在後巷進行污水接管作業，示意圖。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法