台鐵票價6/23解凍調漲 總經理內部信：4/15起巡迴教育訓練

台鐵新票價6月23日上路。（資料照）

2025/04/07 13:21

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵票價凍漲30年，公司化後提出票價調漲方案，日前獲行政院核定，交通部也證實，新票價預計6月23日上路。台鐵公司總經理馮輝昇發布「打造嶄新台鐵，致親愛的台鐵人」為題的內部信，為確保票價調整能如期如質上線，4月15日起進行巡迴教育訓練。

馮輝昇內部信全文如下：

台鐵公司自去年正式成立以來，一直致力於提升安全、準點與服務品質，為旅客提供更優質的運輸服務體驗。在此，我要特別感謝各位同仁的辛勤付出與努力，沒有大家的共同努力，我們無法完成此歷史性的轉型改革工作。

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我們知道，台鐵票價自民國84年調整以來，已30年未曾變動，然而期間物價指數大幅上漲，使我們的票箱收入難以支應營運成本，不過感謝所有同仁們持續堅守岡位，努力達成工作目標，讓台鐵持續為全國民眾提供優質的鐵道運輸服務。但公司營運不能只靠同仁的使命與熱情支撐，因此，今年我們再次提出票價合理化調整方案，我要向所有同仁宣布，在董事會與交通部的支持下，相關方案已於今年3月28日獲得行政院核定，並將於6月23日（乘車日）起實施新票價。這次票價調整將使我們的財務體質更加健全，讓公司能夠有更充裕的資源投入到設施設備的改善、車輛維修的強化、安全管理機制的落實，以及對於同仁執勤環境與福利待遇的提昇。

這次票價調整不僅是台鐵永續發展的重要里程碑，也顯示我們過去的努力獲得政府與社會大眾的支持，更是我們提升服務品質的契機。公司將持續精進票務系統、更新列車資訊系統（TIDS）及閘門旅運服務設備、升級車站及列車無障礙設施、推動鐵道觀光，並引進新型車輛，發展智慧鐵道系統，以滿足旅客需求及提升運輸效能。

為了讓大家能順利適應此次票調變革，我日前已責成營業處及系統承商儘速辦理票務系統程式修改及測試，相關程序正在緊鑼密鼓的進行中。同時，我們將於4月15日起進行北、中、南、東巡迴教育訓練，提供現場工作指引及操作手冊，強化服務意識與專業技能，請大家一起為這次改革努力前行，若遇到任何困難，也請立即回報，讓我們共同確保票價調整能如期如質上線。同時，隨著公司營運狀況的改善，我們將逐步提升員工的福利與待遇，讓大家在更安心的環境下工作。

安全與服務是我們的核心價值，票價調整只是台鐵改革的一部分，我們仍有許多努力的空間。我期望大家能夠秉持專業與熱誠，全力以赴，共同迎接這次改革所帶來的機遇。讓我們攜手努力，為旅客提供更安全、準點、優質的服務，打造一個嶄新的台鐵，邁向黃金十年的幸福企業！

向前有路，光明在望！

謝謝大家！

台鐵公司總經理馮輝昇謹上

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