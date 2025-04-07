衛福部委員竟稱離島後送為「天邊孝子」 引發澎湖人怒火

澎湖醫療資源不足，離島後送成為救命武器。（凌天航空提供）

2025/04/07 14:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛福部指出「人口老化，離島空中醫療轉診個案數創7年來新高」，身兼衛福部醫事司修法委員的聯合國際救援執行長徐震宇稱，空中轉診增加也與「天邊孝子」效應有關。徐震宇稱離島青年外移、長者獨居，子女多盼父母能送回本島就醫，即使病況不符空中救護適應症，基於情理壓力，業者仍會協助轉送，理由常是「避免影響緊急醫療時效」，引發澎湖人怒火。

「天邊孝子」一詞激怒澎湖民眾，離島望安籍議員陳佩真曾多次呼籲中央不要用「天龍國」的角度看離島，離島衛生所資源有限，甚至衛生室「只有護理師、沒有醫師」，即便病情嚴重度未達後送標準，許多病情衛生室的護理師仍無法處置。

請繼續往下閱讀...

澎湖醫療後送直昇機轉診服務中心主任陳萬昇表示，「不要為了商業行為，做出一些泯滅人性的行為，在家屬的傷口上灑鹽」。同時公開發言應謹慎，澎湖因地理位置大批青壯人口被迫離鄉背井前往台灣謀生，這是現實無奈，而緊急後送主因是離島醫療資源有限，無法全面進行照護，才會緊急啟動醫療後送，這些都必須經過空審中心進行審核。

徐震宇曾經成立公眾電擊器除顫協會，並擔任理事長，該會臉書粉絲專頁經常張貼公眾電擊器（AED又稱PAD）缺失，將責任究責於公眾電擊器廠商，多次引發外界爭議，此次「天邊孝子」輕蔑離島人的行為，更是引發眾怒。

離島醫療空中後送與天邊孝子無關，無理發言引發澎湖人眾怒。（凌天航空提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法