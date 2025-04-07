帶薪公假進修 教育部鼓勵機關編列員工學習經費

教育部大力推動政府機關及學校建立「優質的員工學習制度」，給予績優單位獎勵及表揚。圖為教育部政次葉丙成安排企業界名師，為教育部文官及大學校長上品牌及企業策略思維。 （取自葉丙成臉書）

2025/04/07 13:52

〔記者林曉雲／台北報導〕我國今（114）年邁入超高齡社會，教育部大力推動「活到老、學到老」終身學習，並從政府機關及學校開始，建立「優質的員工學習制度」，對於給予員工帶薪、經費補助、公假及其他方式，制度性地帶動員工在職學習，並編列員工學習經費額度等的績優單位，給予獎勵及表揚。

教育部政次葉丙成善用過往創業經驗及業界人脈，數度安排教育部文官上多種學習課程，例如曾安排企業界名師，為教育部文官及大學校長上品牌及企業策略思維，鼓勵文官在訂定政策時能有不同想法，對教育政策的品質，以及因少子化而有嚴峻挑戰的高教體系，有機會做出新的景象，亦帶動教育部文官有更多的學習動力。

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教育部終身司科長蔡忠武說明，為厚植國家人才資本，提升整體競爭力，教育部積極推動終身學習，鼓勵各中央政府所屬機關及學校，建立優質的員工學習制度，透過持續學習與專業精進，讓人才得以提升專業技能，實現自我價值，以因應瞬息萬變的環境挑戰；並鼓勵創新思維，打造更具彈性與適應力的機關文化。

蔡忠武表示，為表彰推動員工學習制度之績優單位，教育部訂定「中央政府推動建立員工學習制度獎勵辦法」，評審標準包括：是否訂有員工學習制度規定；每年給予員工帶薪、經費補助、公假或其他方式學習之情形；每年編列員工學習經費額度；每年員工學習之人數占總人數比率；其他與推動員工學習制度有關之事項，教育部衡酌申請獎勵的機關學校之規模及特性進行審查，擇優獎勵。

蔡忠武舉例，過往受到績優表揚的機關單位，例如台電透過年度訓練計畫、才能發展活動及深度訪談，結合經營目標與環境變化，提升員工核心技術與管理能力，發掘潛力人才，營造學習氛圍；文藻外語大學量身打造多元方案、舉辦國際研討會、補助跨國交流等；台灣港務公司建構多元學習管道，導入員工協助方案，提升員工幸福感與效能，強化競爭力並激勵員工學習；國軍台中總醫院打造完善教學架構，透過多元學習模式，重視成果分享，提升員工專業能力及醫療服務品質。

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