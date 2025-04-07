為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大甲媽遶境9天8夜 網友拍下1分鐘影片感動許多人

    一名行動不便的阿嬤在家門口設香案恭迎媽祖。（mazu_0828提供）

    一名行動不便的阿嬤在家門口設香案恭迎媽祖。（mazu_0828提供）

    2025/04/07 13:12

    〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽遶境9天8夜，網友mazu_0828跟著媽祖走，拍下彰化到雲林鄉間，虔誠信眾站在家門口設香案恭迎，長者拿飲料食品熱情遞給香客，連坐輪椅的長者也雙手合什參拜，1分多鐘的影片感動很多網友，網友說，這就是多數人的體驗感想。

    大甲媽志工邱俊宏今天在臉書分享由mazu_0828貼在IG的影片，呈現大甲媽鑾轎走進彰化縣溪洲鄉與雲林縣西螺鎮的鄉間過程。影片中，一名婦人前方背著塑膠籃，熱情招呼並遞出飲料給徒步香客；一名行動不便的阿嬤在家門口設香案恭迎媽祖；還有阿公坐在輪椅上，看到媽祖鑾轎將到，興奮地雙手合什喊著「媽祖婆」；還有2名男學生狀似推著輪椅上的家中長輩，跟在進香隊伍中慢慢走，一旁是綠色稻田，畫面柔和溫馨。

    志工邱俊宏說，他一直跟著媽祖走，這兩天人潮眾多，相信大家都很有感覺，媽祖婆到純樸的鄉下，進入眼簾的是一幅幅虔誠的鄉親，他們沒有很奢華的供品，有的只是滿滿的心意及對媽祖婆的祈願，他說「媽祖在心中，信仰由心生，走上這一趟，你深深體會到了嗎？」

    一名網友看到影片說，他也是跟著走的一員，徒步過程感受到滿滿人情味，很多不認識的人，熱切遞給他食物和飲料、水果，還對他喊加油，這種感動只有親自走一趟才能體會。

    2名男學生狀似推著輪椅上的家中長輩，跟在進香隊伍中慢慢走。（mazu_0828提供）

    2名男學生狀似推著輪椅上的家中長輩，跟在進香隊伍中慢慢走。（mazu_0828提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播