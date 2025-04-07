大甲媽遶境9天8夜 網友拍下1分鐘影片感動許多人

一名行動不便的阿嬤在家門口設香案恭迎媽祖。（mazu_0828提供）

2025/04/07 13:12

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽遶境9天8夜，網友mazu_0828跟著媽祖走，拍下彰化到雲林鄉間，虔誠信眾站在家門口設香案恭迎，長者拿飲料食品熱情遞給香客，連坐輪椅的長者也雙手合什參拜，1分多鐘的影片感動很多網友，網友說，這就是多數人的體驗感想。

大甲媽志工邱俊宏今天在臉書分享由mazu_0828貼在IG的影片，呈現大甲媽鑾轎走進彰化縣溪洲鄉與雲林縣西螺鎮的鄉間過程。影片中，一名婦人前方背著塑膠籃，熱情招呼並遞出飲料給徒步香客；一名行動不便的阿嬤在家門口設香案恭迎媽祖；還有阿公坐在輪椅上，看到媽祖鑾轎將到，興奮地雙手合什喊著「媽祖婆」；還有2名男學生狀似推著輪椅上的家中長輩，跟在進香隊伍中慢慢走，一旁是綠色稻田，畫面柔和溫馨。

請繼續往下閱讀...

志工邱俊宏說，他一直跟著媽祖走，這兩天人潮眾多，相信大家都很有感覺，媽祖婆到純樸的鄉下，進入眼簾的是一幅幅虔誠的鄉親，他們沒有很奢華的供品，有的只是滿滿的心意及對媽祖婆的祈願，他說「媽祖在心中，信仰由心生，走上這一趟，你深深體會到了嗎？」

一名網友看到影片說，他也是跟著走的一員，徒步過程感受到滿滿人情味，很多不認識的人，熱切遞給他食物和飲料、水果，還對他喊加油，這種感動只有親自走一趟才能體會。

2名男學生狀似推著輪椅上的家中長輩，跟在進香隊伍中慢慢走。（mazu_0828提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法