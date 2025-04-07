蘆洲國小人行道拓寬達1.5米 侯友宜：84校完工盼2026達成百校

新北市蘆洲國小人行道拓寬達1.5米 。（記者羅國嘉攝）

2025/04/07 13:24

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府積極推動校園周邊通學廊道改善計畫，市長侯友宜今（7日）前往蘆洲國小視察人行道改善工程完工現況，重申市府打造安全人本通行環境的決心，目標在2026年前完成100所學校的通學廊道改造，目前已完成84所，投入經費達16.21億元。而此次蘆洲國小改善是透過校方配合圍牆退縮、移除障礙物及電箱下地工程，使全線人行道寬度達1.5公尺以上。

負責施作的新北市養護工程處長鄭立輝表示，蘆洲國小改善路段橫跨中正路、忠孝路、復興路及中央路，總長約1048公尺。原有通學人行道受電桿、電箱及植栽等設施阻礙，人行淨寬不足1.5公尺。此次透過校方配合圍牆退縮、移除障礙物及電箱下地工程，使全線人行道寬度達1.5公尺以上，通行更加順暢安全。

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侯友宜指出，「通學廊道安全改善計畫」是他上任以來的重要政策之一，盼透過8年努力，完成100所學校的廊道升級工程。此次完工的蘆洲國小通學廊道，成功串聯周邊已改善的空中大學及捷運新蘆線三民高中站，讓學生、家長與周邊社區居民皆能受惠，提供三蘆地區更安全優質的步行空間。

「我們不只是改善學童通學環境，也在建構整個社區的人本交通網絡，」侯友宜表示，目前通學廊道改善已完成84所學校，投入經費達16.21億元，未來將持續推動，確保每一所學校都有安全、安心的通學動線。

市府工務局長馮兆麟補充，預計今年內再完成10所學校的改善作業。目前84校工程已完成總長度達37.62公里，總面積達8萬7392平方公尺，受益師生與市民約每日15萬人。其中39案獲中央補助達6.3億元，顯示市府積極爭取資源、加速改善進程。

馮兆麟指出，廊道選點依據校方反映、里長建議、民眾通報及市府巡查綜合評估納入改善，並積極爭取行政院「永續提升人行安全計畫」4年400億元經費補助，期待能更全面改善通學及人行環境。

針對此次通學廊道工程完工，市議員顏蔚慈表示肯定並指出，這次改善最重要的核心價值在於「安全」，尤其是守護學童上下學的安全，是全體市民共同的期待，建議市府應在民眾習慣尚未完全適應新制的階段，與警分局密切協調，以柔性勸導取代取締開單，讓市民有更好的理解空間。

顏蔚慈也說，部分新設的人行空間與臨停規範仍不夠清楚，像是國小前方原為機車停車格的路段，目前雖只能臨停，但標示與說明不足，造成民眾混淆、甚至有誤罰情形發生，呼籲市府應進一步強化告示清楚性與可視性。另外，該國小前光華路後段人行道仍未納入工程範圍，由於該區域住宅密集、通行需求高，呼籲市府應將光華路後段納入後續通學廊道整體改善計畫，讓整個通行路網更完整。

新北市蘆洲國小人行道拓寬達1.5米 。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（前排白色外套）前往蘆洲國小視察人行道改善工程完工現況 。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜前往蘆洲國小視察人行道改善工程完工現況 。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（中）前往蘆洲國小視察人行道改善工程完工現況 。（記者羅國嘉攝）

新北市養工處完成蘆洲國小通學廊道改善工程，透過移除障礙、退縮圍牆、電箱下地等方式拓寬，人行道寬度至少1.5公尺以上。圖為施工後。（記者羅國嘉攝）

新北市養工處完成蘆洲國小通學廊道改善工程，透過移除障礙、退縮圍牆、電箱下地等方式拓寬，人行道寬度至少1.5公尺以上。圖為施工後。（記者羅國嘉攝）

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