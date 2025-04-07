彰化4童疑遭不當接觸換尿布就尖叫 教育處認定不違法挨轟草率

彰化縣議員許雅琳（中）和律師廖國竣（左2）及學童家長，今在縣議會召開記者抨擊教育處草率結案，令人無法接受。（記者張聰秋攝）

2025/04/07 13:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣一間準公共化幼兒園去年11月爆出疑似兒虐事件，一名助理教保員遭家長指控對4名學童有不當接觸，導致孩子肛門紅腫、脫皮，害怕上學、洗澡、上廁所，甚至出現創傷症候群，目前仍接受心理治療。

教育處近期公布調查結果，因無監視器畫面，未有直接證據，認定不構成違法結案，引發家長與議員許雅琳不滿。許雅琳今（7日）在縣議會召開記者會，批評教育處處理草率，漠視孩童心理健康。

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一名家長哽咽表示，「沒有父母希望自己的孩子變成這樣！」孩子身心受創，已背離原本送他們去上學的初衷，至今幼兒園從未道歉，教育處態度也讓人無法接受。

4名受害學童中，有2人轉學、2人轉班。今天其中兩名家長在律師廖國竣及議員許雅琳陪同下，手持「下架不適任教師」、「教育處應徹底查明」等標語到議會抗議。

他們指出，孩子事發後拒絕讓人換尿布、脫褲子，甚至尖叫哭鬧，令人心碎。無論是否構成性侵、不當管教，孩子年紀這麼小，卻承受巨大壓力與陰影，實在不該發生。

家長質疑，幼兒園至今否認一切，連一句道歉都沒有。他們四處求助教育處，卻得不到明確回應，直到副處長看到報告與影像後，才發現與先前說法不符，事態不單純。如今卻以「無監視畫面」結案，他們擔心事件就此被掩蓋，未來是否還有更多孩子受害？他們強調，只希望真相大白，有人負責。

律師廖國竣指出，教育處身為第一線調查單位，卻因沒拍到肛門接觸畫面就排除嫌疑，是嚴重失職。他強調，教育處本應全面蒐證、釐清真相，如今老師辯稱從未擦過孩子屁股，反讓後續調查更加困難，教育處應負起責任，別淪為加害幫兇。

許雅琳表示，調查報告出爐後，她多次向教育處查詢是否有暫時停職疑涉人員、是否入園稽查、擴大清查其他受害學童，卻發現縣府說法反覆、互相推諉。報告中也明指園方在班級經營、幼兒保護與行政管理方面消極怠惰，卻未見任何改善。

對此，教育處指出，案發後於去年11月29日與12月9日接獲校安通報，即依規成立調查小組，調閱園內兩週監視畫面、詢問就醫紀錄、訪談園方與家長等，力求釐清。但因缺乏直接證據，審查結果認定涉案人員不構成違法。不過，該名教保員與同班另一教保員已於今年1月4日離職。

調查也發現園方多項疏失，包括未積極回應家長通報、師資溝通不良、代理教保員未受訓、照護流程混亂、戶外無監視器、在地板換尿布、缺乏遮蓋的髒物桶，甚至聘用未具資格人員等。縣府已開罰6萬元，並要求立即改善、加強員工訓練，後續將不定期稽查。

至於家長提供的進一步資料，因涉及多起個案，縣府將依程序調查，若查證屬實，將依法從嚴處分，強調對此類事件絕不寬貸，堅持「零容忍」。

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家長今以孩子在案發後出現的異常行為，哭訴孩子年紀這麼小，卻承受巨大壓力與陰影，實在不該發生。 （記者張聰秋攝）

縣議員許雅琳在記者會上要求教育處涉及性別案件，不能只是喊口號，應該查明真相，避免事件重演。（記者張聰秋攝）

律師廖國竣指出，當務之急教育處應該負起責任，不要淪為整起事件最大的加害者。（記者張聰秋攝）

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