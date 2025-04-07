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    栽種小米防鳥害 台東農改場籲改搭鳥網省4成費用更有效

    搭設防鳥網成本比傳統人工趕鳥更省，資材還可重複利用，也能更有效防止鳥害。（台東農改場提供）

    搭設防鳥網成本比傳統人工趕鳥更省，資材還可重複利用，也能更有效防止鳥害。（台東農改場提供）

    2025/04/07 13:29

    〔記者楊媛婷／台北報導〕小米是原住民族重要的傳統作物之一，不僅深受民眾歡迎，穀穗發育與成熟階段容易受到麻雀等鳥類啄食，農業部台東農改場指出，原民幾乎都採用傳統人工驅鳥減少損失，但成效非常有限，台東場指出，搭設鳥網才能持續抑止鳥害，維持收成。

    平地農民不少為防止鳥害，多會架設鳥網，原民部落栽種小米，也飽受鳥害所苦，但較少採用架設鳥網的方式，而是用人工趕鳥的方式，但人工趕鳥1天工資就至少要1200元，通常趕鳥會需要40天，就要支出4萬8千元，台東場指出，架設鳥網才能有效抑止鳥害，但須注意搭建時期與方法，才能事半功倍，也不影響生態或不慎觸犯野保法。

    台東場進一步說明，若用人工趕鳥，通常是小米抽穗後才進行，但若在這時才搭建鳥網，就容易造成作物受損，因此必須提前到莖桿抽長階段就要開始搭建鳥網，另外防鳥網建議選用PE材質無結的防鳥網，網目大小1.5公分x1.5公分，可有效防制鳥害，且不會造成鳥類纏繞死亡，避免觸犯野生動物保護法。

    台東場表示，採用防鳥網抑制鳥害相較人工趕鳥將更首錢，每分地材料加工資約3萬元，資材還可重複使用，成本相對節省，農業部農糧署已將防鳥網設施納入補助項目，農民可申請補助。

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