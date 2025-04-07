大甲媽12、13日回鑾沙鹿、清水區 警方將彈性實施調撥車道交管

大甲媽12、13日回鑾清水、沙鹿區，警方將彈性實施調撥車道交通管制。（警方提供）

2025/04/07 12:50

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽遶境進香9天8夜行程，鑾轎預計4月12日中午過後抵達沙鹿區沙田路與向上路口處，清水警分局因應大量人（車）潮湧入，維護道路交通安全與暢通，將視車流狀況彈性實施調撥車道交通管制，提醒用路人提早規劃改道，避免行程受到延誤！警方呼籲汽車駕駛行經清水、沙鹿區，可由台61線西濱快速道路或國道1、3號經過。

調撥車道管制時間為4月12日12時至22時，大甲媽祖鑾轎進入沙鹿區後，12至16時，沙鹿區沙田路與向上路口起至台灣大道與中山路口止；14至18時，沙鹿區中山路與成功東街口起至中山路與星河路口止；14至22時，清水區中山路與文化路口起至中山路與五權東路口止。將實施北上車道機動調撥，沿線車輛分流沙田路、中山路，北上車流改道向上路、中華路（外環道），以紓解車潮。

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另外，媽祖鑾轎朝興宮駐駕後，清水區中山路、五權東路口實施封閉，管制北上車輛改道行駛高美路或中華路，避免雍塞以維交通順暢，呼籲用路人避開清水市區中山路段，改道行駛中華路或中清路；13日上午6至12時，清水區中山路與中華路口起至中山路與中央北路口止，亦實施北上車道機動調撥。

警方預計今年大甲媽回鑾將湧入大量信眾，呼籲駕駛人在鑾轎行經路線勿任意停車並聽從交通指揮，警方將全力維護信眾及用路人安全，並加強事前約制各陣頭、宮廟，勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件。

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