台中黃啟晏當學校交通志工21年且準時報到 獲交通部金安獎

台中市民黃啟晏擔任學校交通志工長達21年且準時報到，獲交通部金安獎。（市府提供）

2025/04/07 12:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通警察人力不足，學校路口的安全端賴交通志士來守護，台中市北區立人國中交通志工黃啟晏，每天早上7時準報到的身影，21年來日復一日站在路口守護學童，榮獲交通部金安獎。

交通志工黃啟晏，除了裱框工藝、幫太太賣紅豆餅，擔任交通志工是生活中最重要的超級任務，值勤從未遲到，現在市府交通局也積極增置「小綠人」倒數計時器、綠斑馬等設施，一起讓學童的上學路更安全。

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黃啟晏說，和太太以陪伴孩子成長的單純理念，走進交通志工行列，沒想到這一走，就是20多個寒暑，他們從一對做著樸實紅豆餅生意的夫妻，轉身成為孩子們每天都能見到、最安心守護者，每天清晨6時，夫妻倆已經整裝待發，7時前即站上崗位，保護學生安全。

黃啟晏表示，20多年前加入時108個隊員，只有他一位男士，太太賴双鳳擔任交通志工，被譽為交通志工「神鵰俠侶」。雖然賣紅豆餅要花時間備料，賴双鳳上午擔任交通志工也不缺席，全心投入公益。

黃啟晏說，以前上放學要花快1小時疏導學生，現在學生人數減少，大約半小時就完成導護任務，但相對汽機車數量大增，所以須注意駕駛人是否違規或影響學生安全。見鄰近國小的家長還未來接學童，他會自動「加班」站在路口守護，等到家長來接孩子才收隊；他也分享站在路口，要注意面對汽車方向，掌握車子直行或轉彎提早預警。

交通局長葉昭甫表示，交通部每年評比各縣市道安工作，並舉辦「金安獎」表揚全國道路交通安全有功單位及人員，很多像黃啟晏的志工付出心力不求回報，為社會注入滿滿正能量。

立人國中校長舒富男表示，黃啟晏不只是「揮手指揮」的交通志工，還能冷靜處理突發的火災現場、協助警方逮捕小偷。

台中市民黃啟晏擔任學校交通志工長達21年且準時報到 ，平時幫太太賣紅豆餅。（市府提供）

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