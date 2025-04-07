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    行銷台版「薯條三兄弟」 左鎮農會推春遊白堊體驗之旅

    左鎮區農會舉辦白堊節，推出三薯公雙芭之旅的春遊活動。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮區農會舉辦白堊節，推出三薯公雙芭之旅的春遊活動。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/07 12:34

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕左鎮區位處偏遠，多為月世界景觀，但轄內物產豐富，尤其樹薯、俗稱芋薯的山藥、又叫葛鬱金的粉薯等，遠近馳名，農會舉辦白堊節活動，再結合地方特色的芭蕉、芭樂，透過深入體驗的春遊行程，推廣台版的「薯條三兄弟」，活動於本月12日登場。

    左鎮區農會為白堊節活動熱鬧造勢，今年主打知名的草山月世界地景，推出涵蓋了樹薯、芋薯、粉薯與芭蕉、芭樂的「三薯公雙芭」之旅，並宣布開放報名。

    立委郭國文推崇樹薯、粉薯、芋薯堪稱台版的薯條三兄弟，肯定左鎮農會的用心，以新形式為老產業找到不同的行銷亮點，讓在地特色可發揚光大。

    白堊節春遊結合食農教育，採摘新鮮芭樂，並安排製成點心與DIY工藝的課程，還到農村手作葛鬱金粉，也享用田園風味餐，學習、品嚐將各式特產入菜的創意料理，內容豐富。

    今天的宣傳活動，左鎮區長余基吉、農會常務監事李茂昌，以及地方各界都到場，攜手為產業代言，氣氛熱鬧。

    左鎮區農會製作了融合樹薯、山藥、葛鬱金的三色湯圓，並端出破布子雞料理，美味行銷地方特色。

    左鎮農會總幹事張益瑞指出，轄內泥岩多，土壤貧瘠，但鄉親們努力種出美味、優質的蔬果，已建立口碑；隨著人口高齡化，三薯的栽培逐漸式微，希望透過產業文化活動，全力振興，為地方創造新生機。

    張益瑞說，白堊春遊為一日行程，涵蓋產業人文、自然山水等風情，深度體驗、老少咸宜，採報名制，民眾可上官方網站、臉書粉專，或來電：06-5731716，轉126等洽詢。

    張益瑞強調，推動友善耕作，積極鼓勵左鎮農民參與CAS、有機，以及產銷履歷等認證標章，讓消費者能放心享用真正的好物，每一口食物都充滿愛與關懷。

    張益瑞提到，未來7、9、11月也將各推出左銷的夏、秋、冬之旅活動，結合當令的產業，在1年4季都有應景的農遊，行銷地方。

    左鎮區農會舉辦白堊節，推出三薯公雙芭之旅的春遊活動，全力行銷地方特色產業。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮區農會舉辦白堊節，推出三薯公雙芭之旅的春遊活動，全力行銷地方特色產業。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮區農會舉辦白堊節，行銷樹薯、粉薯、芋薯等地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮區農會舉辦白堊節，行銷樹薯、粉薯、芋薯等地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮區農會舉辦白堊節，行銷樹薯、粉薯、芋薯等地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮區農會舉辦白堊節，行銷樹薯、粉薯、芋薯等地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮農會還推出破布子雞，美味行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮農會還推出破布子雞，美味行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

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