AI科技眼取代人眼 北市環保局提高取締違規丟垃圾效率

AI科技眼取代人眼，台北市環保局攜手大同大學，提高取締違規丟垃圾效率。（大同大學提供）

2025/04/07 12:46

〔記者林曉雲／台北報導〕以AI人工智慧科技眼取代人眼，台北市環保局攜手大同大學首次將AI系統，納入垃圾違規丟棄的辨識任務，開發「「垃圾包辨識小幫手」，抓民眾違規將家用垃圾丟人行道垃圾桶，大幅節省作業時間，提高取締成效。

大同大學工程學院院長謝禎冏表示，「垃圾包辨識小幫手」從今（114）年1月份試行以來，準確率達88%，可辨識出各種大型垃圾包、車牌、紙箱，預計4月份上路之後，辨識速度和整體速度將再提升，準確率可達95%。透過系統輔助，減少環保人員看影片的時間、眼睛傷害以及工作負荷。

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謝禎冏率領學生郭晉安、邱少鋒和李峻堯，為台北市環保局打造「垃圾包辨識小幫手」，以AI人工智慧取代人力監視，揪出亂丟垃圾者，準確率近9成，以往靠人力需要72小時的工作量，AI辨識系統只花6小時，大幅降低工作負荷。

謝禎冏說明，為揪出把家用垃圾丟到人行道垃圾桶的違法行為，環保人員必須盯著監視器影像，從頭看到尾，對眼睛、體力負擔極大，但AI辨識系統可直接把違規事件剪輯到EXCEL表中（CSV檔），同時記錄時間點以及超連結，環保人員只要點選超連結，就可看到擷取的影片，以往靠人力要花費72小時檢視1400部影片，透過AI辨識系統只需要花費6小時就可完成，且只需要檢查65部影片。

資工團隊研發的辨識系統，是台北市環保局首次將AI系統，納入垃圾違規丟棄的辨識任務。謝禎冏說明，AI模型透過訓練和學習，可用於工業檢測、物體識別各種領域，不僅可完成目標檢測，省時精準，也具有即時性，未來可望擴大應用在街道事件（衝突、車禍、搶案）的辨識，縮短時間及人力負擔、提高問題解決的效率。

人行道垃圾桶上雖然有警告標示，禁家戶垃圾最重罰6000元，但仍不時有民眾違規丟垃圾。（記者林曉雲攝）

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