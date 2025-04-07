「2025桃園桐花祭」4/19登場 漫遊5大賞桐區域集章抽好禮

「2025桃園桐花祭」將於4月19日登場，配合4月兒童月，也推出兒童版桐花祭。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/07 12:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕4月桐花、5月雪！「2025桃園桐花祭」將於4月19日至5月4日登場，並配合兒童月推出兒童版桐花祭，桃市府客家事務局表示，今年以「537一起賞桐趣」為主題，推出5大賞桐區域、3場桐樂會及7條小旅行，同時安排兒童專屬的親子桐遊之旅。

市長張善政、客家委員會主任秘書廖育珮、客家局長范姜泰基今出席活動記者會，為桃園桐花祭揭開序幕，張善政表示，桃園最具桐花特色的5大區域，包括龍潭、大溪、楊梅、蘆竹、龜山，規劃有多條特色旅遊路線及桐樂會，而4月正好也是兒童月，今年桐花祭特別強調親子旅遊，家長可以帶著孩子一起來賞桐，體會客庄之美。

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客家局表示，今年桃園桐花祭推出賞桐537玩法，盤點5大賞桐區域總計有13處賞桐秘境，每逢桐花祭期間，白色花瓣飄落美不勝收，3場次的桐樂會，除了桃園市客家文化館舉辦的「客文館桐樂會」，也串聯在地社區共同舉辦「龍潭桐樂會」及「楊梅桐樂會」，並有兒童彩繪等系列活動。

此外，7條桐花小旅行及兒童專屬特別企劃，結合桐花山林漫遊、客家風味餐等特色，並與在地社區及創生團隊合作，像是「大溪老屋之旅」與源古本舖合作醃製豆腐乳，「大溪木藝之旅」與三和木藝工作坊合作手作杯墊，「龍潭和窯之旅」與和窯文創園區合作陶杯製作，「龍潭豐味之旅」與三和社區發展協會合作手作三和粄，「楊梅老屋之旅」與泉水窩江夏堂合作手作麥芽鈴，「龜山食米之旅」與楓茶米休閒農業區合作造型饅頭DIY，「蘆竹茶庄之旅」與坑子溪休閒農業區合作擂茶體驗，「親子桐樂之旅」與龍潭親子建設推廣聯盟合作五感體驗遊戲，走讀三坑老街等文史景點，7+1條遊程即起開放報名，名額有限，額滿為止。

客家局表示，今年更推出賞桐秘境集章活動，民眾到5大區域13處秘境賞桐，現場掃描QRcode集章，就有機會抽中Dyson除塵蟎機、Switch遊戲機等大獎，詳情可至「2025桃園桐花祭」活動官網（https://hakkadata.tycg.gov.tw/20230/）或「桃園桐花祭」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/4rR4eL）查詢。

「2025桃園桐花祭」將於4月19日登場，配合4月兒童月，也推出兒童版桐花祭。（記者鄭淑婷攝）

桃園桐花祭盤點5大賞桐區域，總計有13處賞桐秘境，每逢桐花祭期間，白色花瓣飄落美不勝收。（客家局提供）

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