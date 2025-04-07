車城保力補過兒童節活動，魚丸親子DIY超嗨 。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/07 12:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕清明連假剛過，屏東縣車城鄉保力村因應當地觀光業家長忙碌，保力社區發展協會攜手恆春基督教醫院舉辦「親子同樂公益活動暨節能減碳宣導」，補辦兒童節慶祝，吸引近600位民眾熱情參與，宛如小型嘉年華。

活動以補辦兒童節及虱目魚丸DIY為亮點，讓隔代教養的孩子也能感受到節日溫暖。

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現場由墾丁長灘休閒飯店吉祥物「蔥浪寶寶」、「熊抱哥」與唱跳姐姐開場，嗨翻全場，還有節能減碳魔術秀增添趣味。壓軸好戲是專業廚師帶領的虱目魚丸DIY，家長與孩子挽起袖子，一起捏製熱騰騰魚丸，笑聲不斷，親子情在揉麵團中悄悄升溫。

活動另設健康宣導，車城衛生所與恆基護理師推廣腸病毒衛教，兒科醫師林沛昀則示範「兒童基本救命術」與「哈姆立克法」，寓教於樂。點心攤位滿載虱目魚丸湯、麵線糊與紅豆餅，還有兒童節禮物，人人滿載而歸。

保力村長張明文表示，「許多孩子因父母忙於觀光業，難以享受都市般的節慶樂趣，這次活動盼讓他們感受到被重視。」潘芳泉、潘翠雲議員與車城鄉長陳振雄等貴賓也到場同歡。此次活動獲國立海洋生物博物館、台電、中油等單位贊助支持。

恆春基督教醫院院長顏簡美珠說：「我們長年關懷獨老與弱勢學童，這次與保力村合作，希望讓長者與孩子感受城市般的溫暖。未來將持續秉持『耶穌愛人如己』精神，服務恆春半島每一個需要幫助的人。」

車城保力補過兒童節活動，魚丸親子DIY超嗨 。（記者蔡宗憲攝）

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