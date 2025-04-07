新北引進AI學習診斷分析系統 助統測生提升必考科目應試力

鶯歌工商翁同學實測國文科。（記者董冠怡攝）

2025/04/07 12:42

〔記者董冠怡／新北報導〕全國統測4月26日登場，為了提升技術型高中生在統測學科的應試能力，新北市113學年度下學期引進「AI學習診斷分析系統」，透過線上模擬測驗結合人工智慧，提供學生個別化建議掌握學習盲點；註冊登入中華未來學校教育學會網站便可進行測驗，目前僅供國文選項，市府教育局今表示，英文、數學預計4月下旬建置完成。

前教育部長、中華未來學校教育學會理事長吳清基指出，技職學生普遍實作能力強、學科領域負荷較大，如果能夠抓住學生的程度、準備度及目標，施以相應教材與教學方式後，接受評量和回饋，提高學習效率、建立自信心，「AI智慧評測」系統將根據測驗結果分析，讓考生了解學科強項、給予補強方向，輔導升學。

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教育局長張明文指出，國文、英文、數學是統測三大必考基礎科目，每一名孩子在學習過程中都會遇到不同的困難，AI新科技時代，從精準教育找到盲點及痛點，進而提供協助和支持，讓技高學生可以好好準備統測。

登入個人帳號後，可選需要加強的科目先測驗，未有時間限制，耐心做完題目後，系統自答對、答錯分析受測者的弱項，下一次再測會強化此部分，多次嘗試讓AI系統學習並產出更貼近個人實際狀況的數據和改進建議，考試結果會以雷達圖分析，若顯示統整與摘要、文本理解與詮釋面向有待提升，評估可能是缺乏系統性練習，提醒每天固定安排20分鐘（舉例）練習指定項目等。

鶯歌工商二年級翁睿佑說，完成測驗後，由系統解析答對及答錯題目，以國文閱讀題型為例，共有25題，如果文言文需要加強，AI會先提供簡易題目，循序漸進協助了解文意，以利作答。

新北市113學年度下學期引進「AI學習診斷分析系統」，透過線上模擬測驗結合人工智慧，提供學生個別化建議掌握學習盲點。（記者董冠怡攝）

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