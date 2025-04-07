高雄青創補助啟動 青年局:一般型「這三項」優先審查

高市青年局長林楷軒（前排左四）出席4月2日在駁二八號倉庫Pinway舉辦的青創補助說明會。（青年局提供）

2025/04/07 13:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局青創補助啟動，一般型補助最高8萬元，競爭型補助最高50萬元；青年局長林楷軒表示，今年一般型補助針對曾獲青年局競賽獎項、具原住民身分或登記於東高雄地區企業，提供優先審查資格。

青年局於3月31日、4月2日，分別在旗山生活文化園區與駁二八號倉庫Pinway舉辦「青創補助說明會」，吸引大批在地青年熱烈參與，活動除介紹補助計畫內容，也邀請成功申請補助的創業前輩親自經驗分享，協助青年更了解政策、掌握申請流程，體現市府對青年們的支持與用心。

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青年局長林楷軒指出，市府相當重視青創補助政策的宣傳，兩場說明會前，已於3月13日及14日，在那瑪夏區圖書館、杉林區大愛原民文化公園、桃源區公所及茂林區茂林里辦公室舉辦4場說明會，展現對原鄉青年的高度重視。

透過說明會引導申請者備妥完整計畫書，提高審查核定機會，同時也宣導青年局提供實習媒合、企業競賽等多元資源，全方位協助青年們的職涯發展。

青年局補充，青創補助分為「一般型」與「競爭型」兩種，一般型補助最高8萬元，適用初創、規模小、產業不限的新創事業，申請期限至4月11日止；競爭型補助最高50萬元，適用已營運一段時間、具規模並符合市府重點產業的新創事業，申請期限至4月30日止。

今年一般型補助也針對曾獲青年局競賽獎項、具原住民身分或登記於東高雄地區企業提供優先審查資格，更多補助資訊請追蹤青年局官方Facebook、Instagram、加入LINE@（@youth.kcg），或訂閱YouTube頻道，即時掌握最新青創消息與活動動態！

青年局青創補助說明會除宣導補助申請事項，也邀請曾獲補助的青創業者分享創業歷程。圖為旗山場次「悠綠客有限公司」負責人莊承翰分享創業故事。（青年局提供）

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