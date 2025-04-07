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    台鐵施工 台南大同地下道4/7~6/20各2車道通行

    因鐵路地下化施工，台南東區大同地下道從四月七日至六月二十日雙向縮減車道、各維持兩個車道通行。（圖由南市警一分局提供）

    因鐵路地下化施工，台南東區大同地下道從四月七日至六月二十日雙向縮減車道、各維持兩個車道通行。（圖由南市警一分局提供）

    2025/04/07 12:01

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區大同地下道從今年4月7日起至6月20日止，配合台南市區鐵路地下化工程分階段施工，進行道路縮減，東向及西向各封閉兩個快車道，僅各維持1個快車道、1個混合車道供車輛通行。另外特別提醒，東西向混合車道限高均僅2.1公尺，駕駛人務必留意自身車身高度，避免超高發生撞擊事故。

    南市警一分局指出，由於大同地下道為市區重要東西向交通要道，可預期該交通節點車道縮減後，將於車流尖峰時段造成交通衝擊。

    市警一分局表示，常行經大同地下道往返的民眾，預計會在車道縮減初期，因不熟悉最新路況造成該路段車流壅塞，尤其東向混合車道除僅限高2.1公尺外，限於崇明路口右轉，因此東向超過2.1公尺高的車輛，請改至崇德路口右轉，避免影響行車動線，甚而導致事故發生。

    在車道縮減期間，建議東西向通行的民眾可提前改道利用府連地下道、中華東路陸橋、東門陸橋等替代路線，分散車流行駛，以避開壅塞車流。

    一分局警方說，大同地下道道路縮減期間，將於交通尖峰時段規劃勤務疏導，派遣警力及義交人員在場協助交通指揮，分局同時加強全天候路況查報與監控，遇有車流壅塞情形會立即啟動交通快暢機制即時疏導，全力將施工所造成的交通衝擊降至最低程度。

    因鐵路地下化施工，台南東區大同地下道從四月七日至六月二十日雙向縮減車道、各僅維持兩個車道通行，警方提醒車輛提前改道。（圖由南市警一分局提供）

    因鐵路地下化施工，台南東區大同地下道從四月七日至六月二十日雙向縮減車道、各僅維持兩個車道通行，警方提醒車輛提前改道。（圖由南市警一分局提供）

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