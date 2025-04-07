彰化二水員集路花旗木大爆發 遊客闖鐵道拍照罰金1萬元起跳

彰化縣二水鄉員集路花旗木大爆發，連假吸引大批人潮。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/04/07 12:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉員集路的花旗木大爆發，花況不輸阿里山櫻花，清明連假吸引上萬遊客前來拍照、打卡，但不少遊客直接下到鐵道上取景，台鐵警方表示，遊客行為已違反《鐵路法》第57條第2項，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，可罰1萬到5萬元，也呼籲民眾千萬別為了照相、取景，隨意侵入軌道。

員集路花旗木今年盛開期剛好在清明連假，人潮大爆發，但亂象橫生，不僅製造大量垃圾，更有民眾直接跑到鐵軌上與花旗木拍照，此照全被旁邊的遊客拍下，並PO到網路，引發諸多網友的撻伐，大罵「不要命了！」。

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田中警分局源泉派出所就位在旁邊，員警表示，他們會不定時到現場巡邏，但只能勸導，由於遊客違規地點位於鐵道內，屬於鐵道警察的權責範圍。台鐵警方表示，遊客行為已違反《鐵路法》第57條第2項，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，可罰1萬到5萬元，也呼籲民眾千萬別為了照相、取景，隨意侵入軌道。

員集路花旗木盛開，民眾闖鐵道拍照已觸法。（民眾提供）

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