連假到訪台南人次破百萬 「5大商圈」搶占逾半遊客

連假到訪台南旅客破百萬人，安平老街被逛街人潮擠爆。（南市觀旅局提供）

2025/04/07 11:59

〔記者王姝琇／台南報導〕兒童節、清明節連假結束，南市觀旅局統計，遊客人次較去年同期略增，4天連假總計湧入旅客逾百萬人次。其中最熱鬧5大商圈突破52萬人次。

市長黃偉哲表示，這次連假在地精彩的活動安排讓大家都有個美好回憶，接下來全中運4月19至24日盛大舉辦，歡迎大家再次回到台南為熱血的運動小選手加油打氣，一同看賽事吃美食。

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觀旅局長林國華表示，連假最熱鬧就屬市區觀光商圈，包括國華海安商圈、南紡購物商圈、小西門商圈、孔廟文化園區，及赤崁園區周邊，連假吸引逾52萬人次到訪，美食名店大排長龍。還有逾21萬人次到訪安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街。

濱海熱門景點北門婚紗美地、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道、台江國家公園、漁光島、黃金海岸等景點，連假計有逾11萬人次來享受水景風光。

親子戶外遊憩及博物館等13處景點，關子嶺、虎頭埤、德元埤荷蘭村、梅嶺、烏山頭水庫、頑皮世界野生動物園、奇美博物館、台史博、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、南美館、尖山埤渡假村及十鼓文創園區，在兒童節加持下成為連假熱門選擇，有逾16萬人次旅客走訪參觀。

林國華表示，今年連假遊客數創逾百萬佳績，台南持續推出系列精彩活動，螢光花泉季將至4月20日，虎頭埤水與綠第1屆熱狗盃將於4月12、13日舉辦；更不容錯過「4、5月來台南，住1晚送1晚」活動，邀旅客再訪台南體驗不同的四季迷人風貌，有機會得到限量精典泰迪情侶款小提燈。

連假到訪台南旅客破百萬人，晚上到國華商圈吃美食的人潮不減。（南市觀旅局提供）

連假德元埤荷蘭村表演吸引觀眾。（南市觀旅局提供）

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