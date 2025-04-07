4/9苗栗竹南徵才 20家廠商釋出800職缺、有的起薪45K

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於9日（星期三）在竹南科學園區行政服務中心2樓舉辦「2025年苗栗地區現場徵才活動」。（圖由桃竹苗分署提供）

2025/04/07 11:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於9日（星期三）上午9點到下午1點，在竹南科學園區行政服務中心2樓舉辦「2025年苗栗地區現場徵才活動」，邀請20家廠商，釋出800個工作機會，有科技公司提供起薪45K的職缺。

桃竹苗分署表示，隨著人工智慧相關產業蓬勃發展，加上桃竹苗大矽谷計劃推動及縣府鼓勵企業投資，帶動整體經濟活絡，企業用人需求大增，當天徵才活動有京元電子、超豐電子、兆勁科技、鼎元光電、尚順開發等知名企業，釋出工程師、品管、廠務、電腦繪圖員等多元職缺。

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京元電子為因應竹南、銅鑼新廠擴大產線，大量招募各職類工程師職缺及產線作業人力，釋出約250個起薪35K以上職缺；兆勁科技專注於網路卡和WiFi模組的生產，並拓展至電力線通訊和藍芽服務研發銷售，部分職缺起薪可達45K，是投入高科技相關產業好時機。

桃竹苗分署表示，此次活動也結合實體就業服務及網路科技化，採用無紙化報到及搭配數位智慧媒合系統，民眾可用手機掃描QRcode登入系統註冊預約面試，當天完成報到，還可以抽7-11超商禮券10名；另當日面試2家以上的民眾有收納包、保溫袋、手機架等好禮三選一。

苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動部為協助初次尋職及從事非典型工作之青年強化求職準備，並鼓勵青年積極尋職及穩定就業，推動「初次尋職青年穩定就業計畫」、「青年職得好評計畫」等多項青年獎補助措施，符合專案資格並完成規定條件最高可以請領獎勵金4萬5千元。

更多訊息請上台灣就業通網站（ https://www.taiwanjobs.gov.tw ）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（ thmr.wda.gov.tw ）或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或於上班日撥打免付費客服專線 0800-777888或苗栗就業中心037-358395。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於9日（星期三）上午9點到下午1點，在竹南科學園區行政服務中心2樓舉辦「2025年苗栗地區現場徵才活動」，邀請20家廠商，釋出800個工作機會。（圖由桃竹苗分署提供）

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