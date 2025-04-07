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    首頁　>　生活

    壽山太熱！高雄市議員范織欽：動物園可搬到茂林

    高市原住民議員認為動物被關在壽山動物園太熱了，海風一吹還會脫毛。（記者王榮祥攝）

    高市原住民議員認為動物被關在壽山動物園太熱了，海風一吹還會脫毛。（記者王榮祥攝）

    2025/04/07 11:18

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市山地原住民市議員范織欽今（7）日在交通部門質詢時，點名動物被關在壽山動物園太熱，尤其壽山靠海，「海風一吹毛就脫光光」，建議動物園可搬到茂林區，那裏很多公有地可容納；高雄市觀光局長高閔琳答詢說，會再跟茂林國家風景區管理處討論看看。

    范織欽表示，觀光局的業務報告中都沒看到茂林，讓他感覺不太舒服，建議多一點愛給原鄉；尤其高市府近幾年著重推動「科學園區」，「科來科去、就次沒有原住民科」，希望市府多關注原鄉。

    他進一步提及，茂林消防分隊對面有一大片公有地，他覺得很適合東南亞動物生活，尤其動物被關在壽山動物園很熱，加上壽山靠海、海風一吹就脫毛，建議動物園可搬到茂林區，如果觀光局覺得可行，他願意陪同勘查現場，

    高閔琳答詢時說明，業務報告有提到茂林，市與東高雄觀光一起說明；針對動物園搬遷，可以跟茂管處研議討論，看看是否有合適的地方；而推動10多年的內門生態休憩園區預定今年底可完工試營運。

    高雄市議員范織欽（右）建議壽山動物園可搬到茂林。左為高雄市觀光局長高閔琳。（翻攝高雄市議會官網議事直播）

    高雄市議員范織欽（右）建議壽山動物園可搬到茂林。左為高雄市觀光局長高閔琳。（翻攝高雄市議會官網議事直播）

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