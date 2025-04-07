左營海軍基地前介壽路拓寬為30米 4/15起3階段半半施工

左營海軍基地前的介壽路將拓寬為30米，4月15日起分3階段半半施工。（記者葛祐豪攝）

2025/04/07 11:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於左營海軍基地前的介壽路將拓寬為30米，高雄市工務局今天（7日）宣布，4月15日起將分3階段半半施工，提醒用路人提前改道。

高雄市工務局新工處表示，介壽路（自勉路至左營大路）過去是左營海軍軍區和自勉新村往來左營市區的聯絡道路，原路寬僅16公尺，未來完工後將成為30公尺寬的都市計畫道路，雙向配置四車道及人行、自行車道，串聯崇實社區、新台17線濱海聯外道路，強化左營生活圈動線。

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左營介壽路拓寬工程將於4月15日起，由自勉路向左營大路開始採三階段半半施工（一半路段施工，一半路段維持通行），第一階段由自勉路至先鋒路，第二階段由先鋒路至崇實新村東幹路，第三階段由崇實新村東幹路至左營大路，可維持既有道路車輛行駛並留有單側停車帶，屆時將派義交指揮交通。

左營介壽路拓寬工程總經費達2.32億元，拓寬後，兩側為友善安全人行動線，同時將無障礙斜坡道、變電箱、路燈、停車格等設備，整併至設施帶內，加大行人通行空間，打造無障礙通行環境，工程預計明年（115年）底通車。

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