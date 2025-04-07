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    中捷藍線機電標決標 採最先進通訊式列車控制全自動無人駕駛系統

    台中捷運藍線車輛外觀模擬圖。（市府提供）

    台中捷運藍線車輛外觀模擬圖。（市府提供）

    2025/04/07 12:14

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運藍線動工將邁向第一步，機電標及機廠土建工程今（7）日公告決標，標案內容涵蓋當前全球最先進通訊式列車控制（CBTC）的全自動無人駕駛系統，預計於今（2025）年5月辦理簽約儀式及6月動工祈福典禮，而主線的土木工程動工預計明（2026）年年中動工，整條中捷藍線將朝2034年年通車目標穩定邁進。

    中捷藍線將是繼中捷綠線的台中第二條捷運，綜合規劃報告書2024年1月獲行政院通過，並展開基本設計，交通部於10月29日審核通過，計畫總經費1615．14億元，而「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，已於2025年1月公告招標，並在今（7）日公告決標，預算為608億元，為國際標，由新加坡商新加坡科技電子公司、法商阿爾斯通運輸公司、中鼎工程公司及韓商現代樂鐵公司共同承攬。

    捷運局長蘇瑞文表示，台中捷運藍線西起台中港，沿台灣大道東至東區帝國糖廠附近，總長約24.78公里，市區採地下段施工，海線部分則採高架，共設置20座車站及一座五級維修廠。

    此次決標的「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」為首項優先工程標，標案內容涵蓋當前全球最先進通訊式列車控制（CBTC）的全自動無人駕駛系統，並納入台灣首座位於山坡地階梯式維修機廠，技術層次及施工難度高；因此開放國際廠商競標，廣納世界先進技術與經驗。

    蘇瑞文表示，為確保藍線通車進度，龍井機廠土建工程已併入此項統包工程內一併推動，而機廠因地處山坡地形，工程造價較高且施工技術具相當的挑戰性，未來將採精密規劃設計與嚴格監造，以確保工程施工品質。

    蘇瑞文強調，「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」為捷運藍線首項工程標，緊接著高架段及地下段的「土建細部設計（含監造）委託技術服務」將於4月中旬前陸續公告招標，預計明年迎來土建施工高峰期。

    此外，捷運局下半年度將陸續展開水土保持計畫、植栽移植、工址探勘及整地作業，包括機廠行政大樓及捷運電聯車的細部設計作業，透過同步規劃與高效執行，加速捷運藍線建設進程。

    台中捷運藍線龍井機廠模擬圖。（捷運局提供）

    台中捷運藍線龍井機廠模擬圖。（捷運局提供）

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