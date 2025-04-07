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    美濃文化生態散步策4/9啟用 高市客委會：散步新秘境

    美濃文化生態散步策將於4月9日啟用。（客委會提供）

    美濃文化生態散步策將於4月9日啟用。（客委會提供）

    2025/04/07 10:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市客委會宣告美濃文化生態散步策，將於4月9日上午在美濃菸葉輔導站、菸仕物所隆重舉行，歡迎民眾共襄盛舉，來走走美濃全新的散步秘境。

    客委會說明，美濃文化生態散步策工程總經費4千萬元，獲內政部國土管理署補助3120萬元，市府自籌880萬元，去年2月15日開工，去年12月31日完工。

    「湧泉」為美濃特色之一，本工程以湧泉為主題，建構文化散步策，以美濃客運站為中心點出發，改造一條南北向散步路徑，沿線經過美濃農會「未來超市」、湧泉、美濃圖書館旁的書香小徑，串聯至文創中心開庄廣場，可順利連接東西向的永安老街、夥房、水圳、菸葉輔導站（菸仕物所）等散步路網，透過路徑各節點空間改造，結合湧泉文化、在地文學及綠化植栽等，打造一條宜人的散步秘境。

    客委會指出，啟用典禮當天，將邀請高雄原鄉心靈悠客樂舞團、東門國小客家獅鼓隊及著名舞蹈家劉崇鳳老師帶來獨特的舞蹈表演，象徵著湧泉文化的重生與延續。這次工程經過多方協調，獲得公私有土地地主的認同，完成三口湧泉造景，分別為博士泉、幸福泉、智慧泉，各有一段特別的故事，在啟用典禮最後，將由高市客委會主委楊瑞霞帶領鄉親走讀三口湧泉，名額限50人，歡迎大小朋友於啟用典禮會場現場報名。

    美濃文化生態散步策將於4月9日啟用。（客委會提供）

    美濃文化生態散步策將於4月9日啟用。（客委會提供）

    美濃文化生態散步策將於4月9日啟用。（客委會提供）

    美濃文化生態散步策將於4月9日啟用。（客委會提供）

    美濃文化生態散步策將於4月9日啟用，湧泉是主題之一。（客委會提供）

    美濃文化生態散步策將於4月9日啟用，湧泉是主題之一。（客委會提供）

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