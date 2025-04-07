升高中入學測驗起跑 3225人報名音樂美術等藝才班

升高中入學測驗起跑，今年共有3225人報名音樂、舞蹈、美術、戲劇藝才班甄選入學。圖為台南市中山國中學生參加「113學年度全國學生舞蹈比賽」決賽獲得最佳編舞肯定。（教育部提供）

2025/04/07 10:25

〔記者林曉雲／台北報導〕升高中入學測驗起跑，114學年度高級中等學校「藝術才能班特色招生甄選入學」術科測驗將自4月12日起陸續舉行，教育部今（7日）說明，各類各區共計有3225人報名，已於3月14日寄發准考證，提醒考生務必備妥相關證明文件及用具應試，並詳閱公告規定事項。

教育部師資培育及藝術教育司科長彭寶樹說明，各類各區術科測驗及部分學校獨立招生時間，音樂班北區聯招於4月12日至4月14日辦理，中區聯招及南區聯招於4月12日至4月13日辦理，國立馬公高級中學獨招及彰化縣立成功高級中學獨招於4月12日辦理。

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此外，舞蹈班北區聯招於4月12日至4月13日辦理，南區聯招於4月12日至4月13日辦理，國立馬公高級中學獨招於4月13日辦理；美術班北區聯招、中區聯招、南區聯招、桃園區聯招、國立馬公高級中學獨招、國立花蓮女中獨招及國立台東女中獨招等均於4月19日辦理；戲劇班台北市立復興高中獨招於4月19日至4月20日辦理。

彭寶樹說明各類別測驗科目，音樂班包含「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」與「視譜演唱及即興」等5科；舞蹈班包含「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」與「現代舞」等4科；美術班包含「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」與「書法」等4科；戲劇班則包含「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」等3科。

彭寶樹提醒考生，務必在考試之前，至該主委學校網站查詢及瞭解各類各區公告之細部規定事項，並可於高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統免費下載簡章查閱。

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