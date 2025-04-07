旗津「島內輕軌」先做？ 高市捷運局長：初步規劃3公里設6站需60億

高市議員陳麗娜建議輕軌島內輕軌可獨自規劃。（翻攝官網）

2025/04/07 10:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員陳麗娜認為交通對觀光非常重要，要求旗津輕軌計畫可拆成兩部分先推動，一個是島內輕軌、一個是延伸到前鎮觀光魚港，島內輕軌可獨立先做；高市捷運局長吳嘉昌答詢指出，島內輕軌初步規劃全長3公里、設6站，總經費粗估約60億元，仍需深入評估。

陳麗娜今在交通部門質詢時表示，北高雄紫線捷運積極推進中，南高雄的旗津輕軌卻卡住，感覺有點重北輕南；她進一步提醒，前鎮觀光漁港預計今年下半年開張，屆時交通運輸非常關鍵，如果黃線延伸不可行，可考慮輕軌延伸，不能單靠公車接駁。

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陳麗娜說，根據捷運局估算，如果以高捷黃線延伸，在技術面、經費上都有問題，目前評估不可行；但如果以輕軌來估算，應該有空間，建議可把輕軌拆成兩段規劃，一個是旗津島內輕軌、一個是輕軌延伸到前鎮漁港。

吳嘉昌答詢表示，軌道是大眾運輸一環，高雄軌道建設啟動前，通常都會先養量，透過公車讓民眾熟悉該路線，他同時坦言按照目前狀況，輕軌還沒辦法啟動，但市府仍會列入整體路網之一，持續培養運量。

至於旗津部分，先前規劃有南北隧道、南隧道加島內、北隧道加島內、島內等方案，島內輕軌部分初步規劃全長3公里、設6站，總經費粗估約60億元，仍需深入評估。

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